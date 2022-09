Framstilt som solidaritetsaksjoner

KRIG : I den pågående konflikten mellom Russland og Vesten i Ukraina har sosialdemokrater, sosialliberale og grønne politikere vært blant de ivrigste tilhengerne av krigs- og konfrontasjonspolitikk. Og når «solidaritet» blir et middel for krigshisserne, kan den politiske høyrefløyen bli en strategisk alliert.

Er det sant at vi ser tendenser til at den radikale venstresida oftere finner sammen med deler av høyresida i politiske konflikter, slik at vi kan si at den såkalte hesteskoteorien har noe for seg? Ja, det gjelder langt fra alle, og heller ikke de fleste politiske konflikter, men det gjelder på noen områder. Et av områdene det dreier seg om, er det aller viktigste av alle politiske spørsmål: spørsmålet om krig og fred.

Arbeiderbevegelsens antikrigsstrategi

Historisk har spørsmålet om krig og fred vært et av de mest definerende skillene mellom høyre og venstre. Den radikale arbeiderbevegelsen har fra begynnelsen vært knyttet til tanken om at krig mellom nasjoner er et onde som bør stoppes ved at arbeidere på begge sider nekter å slåss mot hverandre, og om de blir gitt ordren om å skyte, heller skyter sine egne offiserer enn å skyte på andre arbeidere på den andre sida av grensa. På motsatt side oppsto de høyreekstreme ideologiene fascisme og nazisme i kjølvannet av første verdenskrig som uttrykk for den ekstreme motsetningen til dette. For høyreekstremistene var krig ikke bare et akseptabelt middel for å ivareta nasjonens interesser i konflikt med andre, slik det var i tradisjonell borgerlig tenkning . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)