Desinformasjon fra olje- og plastbransjen

Står vi til ansvar for våre gjerninger både individuelt og som bedrifter og industri? Som enkeltpersoner kan vi på de fleste områder bli stilt til ansvar, med mindre vi er politikere – men bedrifter og industri har i langt større grad mulighet til å slippe unna.

Allerede i 1959 ble oljebransjen advart av atomvåpenfysikeren Edward Teller, under et symposium som ble arrangert av American Petroleum Institute og Columbia Graduate School of Business for å markere 100 år med oljeutvinning, om farene ved fortsatt bruk av fossilt brensel. Ikke bare nevnte han CO 2 og drivhus-

effekten, samt at vi vil gå tom for fossilt brennstoff, han påpekte også havstigning og hvordan mange kystnære byer ville risikere å bli oversvømt. Etter innlegget ble han bedt om å oppsummere og gjorde det slik:

«For tiden har karbondioksidet i atmosfæren økt med to prosent over normalen. Innen 1970 vil det kanskje være fire prosent; innen 1980 åtte prosent, innen 1990 seksten prosent, hvis vi fortsetter med vår eksponentielle økning i bruk av rent konvensjonelt drivstoff. Innen den tid vil det være en alvorlig ytterligere hindring for strålingen som forlater jorden. Planeten vår vil . . .

