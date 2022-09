Den nye højrefløjs historiske udvikling og netværk

Fascister i fåreklæder? Den identitære bevægelse, Det Nye Højre og højreradikalismen i det 21. århundrede

FASCISME : Hee Pedersen har ved sine omfattende studier kortlagt højrefløjens politiske strømninger med fokus på etnicitet og ført dem ind i en historisk kontekst

I den amerikanske satiriske science fiction-film Don’t look Up (2021) har forskere opdaget et større himmellegeme, der er på vej mod vores jord. Forskerne alarmerer offentligheden og politikerne. Men myndigheder og befolkning kan ikke fastholde et fokus på den livstruende begivenhed.

Filmens slet skjulte parallel til verdenssamfundets håndtering af klimaændringerne kan sandsynligvis også gælde andre risici, hvor konsekvenserne ikke for alvor udløses inden for kort tid.

Det er klimaet og biodiversiteten, der topper listen over globale risici.

Med traditionelle analysemetoder leverede Global Risk Report 2022 et baggrundsmateriale til det globale Establishments traditionelle årlige konference i World Economic Forum i Davos. Endnu engang er det klimaet og biodiversiteten, der topper listen over globale risici. Og nu også med pandemien blandt de øverst placerede risici.

Men selv om rapporten identificerer risikoen for erodering af sammenhængskraften i samfundet, så er faren for udbredelsen af Det Nye Højres autoritære former for governance – herunder etnisk marginalisering eller udrensning – ikke omtalt.

Højreradikalismen

Eksemplerne er ellers legio i en . . .