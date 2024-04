En kærlighedsaffære med livets stof

Dark Kitchen (tema-nummer 23).

MAT / Denne bog kan beskrives slik: «En fest af historier, poesi og kunst, der udforsker madkulturen i en tid med konvergerende økologiske kriser – fra den fortærende landbrugsmaskine til den genopbyggende gærende krukke.»

«Vi lever i en meget uforudsigelig, foruroligende, voldelig virkelighed og alligevel vil vi midt i denne voldelige virkelighed forsøge at finde en vis sammenhæng og en vis fred i sindet. Vi vil forsøge at finde en måde at elske os selv på en eller anden måde, for vi er blevet oplært til at tro, at vi ikke selv kan producere noget der er godt nok. Vores bedsteforældre forlod os ikke med noget håndgribeligt, men de efterlod os et livsfrø. Der er intet stærkere end dette budskab».

Sådan skriver Dark Mountain Project, som i Dark Mountain Issue 23 med titlen Dark Kitchen skriver om mad.

Historierne om mad

Alle har vi brug for at spise for at leve. Det er lige så eksistentielt banalt som at «vår følger vinter». Hvordan det så gøres på social retfærdig vis og i harmoni med naturen – det er et spørgsmål som i dag optager mennesker langt udover aktivister i græsrodsorganisationer.

«Når du begiver dig ud med en indkøbskurv, vender du tilbage med blod på hænderne?»

I Dark Kitchen samles nogle af historierne om mad, som ellers ikke bliver fortalt i ​​vores . . .