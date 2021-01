Vaksinetvang og den informerte beslutning

Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen

Det er mange år siden jeg kjente lukten av svett gymsal og så nervøse medelever som sto på rekke og rad for å bli vaksinert med BCG-vaksinen mot tuberkulose. Der jeg bodde, var ikke vaksineskepsis noe stort tema på 70-tallet. Møt opp, ta vaksine, ferdig.

Den som i dag stiller skeptiske spørsmål om nye vaksiner, havner sporenstreks i samme kategori som konspirasjonsteoretikere og folk med foliehatt som tror jorden er flat og månelandingen en bløff. Skyttergravene er større og dypere enn noensinne, og få orker å stå på sidelinjen med en forsiktig pekefinger i været og spørre: Er dette trygt?

Forfatter, filosof og antroposof Trond Skaftnesmo tør å stille spørsmål. Han undersøker gjerne synspunkter som strider mot vedtatte sannheter og ble upopulær med boken Folkefiender (2012) om de tre omstridte forskerne Andrew Wakefield, Olle Johansson og Arpad Pusztai.

Med sin nye bok Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen stikker han spørrende hånden inn i nok et vepsebol, uten å legge skjul på sin underliggende skepsis mot myndigheter og legemiddelindustri. Den kildespekkede boken, 334 kilder av varierende kvalitet for 265 sider, var nesten ferdigskrevet da koronapandemien brøt ut. Boken bærer preg av dette, den handler mest om vaksiner mot kjente sykdommer som meslinger, kikhoste og influensa og vaksineprogram som angår barn – og lite om dagens koronavaksiner.

Til gjengjeld er Skaftnesmos bok god på global tvangsproblematikk: Mister vi nå en rekke av de frihetene vi har hatt?

«En bølge av vaksinetvang»

Et av denne bokens hovedpoeng er at det er en «global bølge av vaksinetvang». Du risikerer sanksjoner av ulike slag hvis du ikke tar vaksiner eller nekter å la dine barn vaksineres. Side 18: «Staten kan true med å ta fra deg barna dine. Eller barna kan vaksineres på skolen uten din viten og vilje. Dette skjer i USA.» Kilden (#4 i boken) til denne påstanden oppgis som Jefferey Jaxen i The Highwire 23. juni 2019 – men er ikke å finne på nettstedet som oppgis. Der er det derimot rikelig med vaksineskeptiske videoer av Del Bigtree – som er en av produsentene bak filmen Vaxxed. From Cover-Up to Catastrophe (2016) og en del av «Vaccine Risk Awareness Movement».

Men stemmer påstanden om USA? Da NY TID sjekker hos amerikanske CDC (Center for Disease Control), opplyses det at hver delstat har egne lover og bestemmelser om vaksinering av barn. En stikkprøve hos myndighetene i New York City gir tilgang til et skjema med avkrysninger for hvilke vaksiner man ønsker å frita barnet for. Det høres jo ut som man har en viss frihet, men hvis barnet ikke vaksineres, kan det ekskluderes fra skolen med mindre det har påvist immunitet.

Neste eksempel fra Vaksinetvang er Australia med sitt «No Jab, No Pay»-prinsipp. Familier risikerer å ikke få tilgang til offentlige støtteordninger hvis de nekter å la barna gjennomgå det obligatoriske vaksineprogrammet – som blant annet inneholder vaksiner mot difteri, polio og meslinger. Men da NY TID sjekker, finnes det faktisk fritak – hvilket ikke nevnes i boken. Informasjonen er tilgjengelig på offentlige nettsider: Man kan få fritak hvis en godkjent lege bekrefter at det finnes medisinske kontraindikasjoner (man kan bli syk av vaksinen) eller om man har en «naturlig immunitet» mot sykdommen.

Var det vaksinen eller bedre hygiene?

Skaftnesmo gjennomgår ulike barnevaksiner og -sykdommer – som eksempelvis meslinger – historisk og detaljert i boken. Bokens historiske del har et tankevekkende poeng med at dødeligheten falt kraftig før vaksiner og antibiotika kom. Men vaksinene fikk æren, selv om det like gjerne kan ha vært rent drikkevann og bedre hygiene som hindret smittespredning – av eksempelvis skarlagensfeber, som forårsakes av en bakterie. Skaftnesmo henter her grafer og eksempler fra boken Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History (2013) av legen Suzanne Humphries og Roman Bystrianyk, som har forsket på sykdomshistorie. Humphries er indremedisiner, homeopat og initiativtaker til en vaksinekritisk organisasjon.

I USA – som Skaftnesmo ofte refererer til – er det skepsis til obligatoriske vaksiner også fra legehold. Boken siterer et brev fra den amerikanske legeforeningen AAPS, sendt til senatet 26. februar 2019: «Risiko/nyttevurderinger må gjøres av pasient og lege, ikke påtvinges av myndighet», og «vaksiner er hverken 100% sikre eller 100% effektive». Legeforeningen skriver også at pasienter og foreldre har rett til å avvise vaksinasjon (selv om de ved smitte kan settes i karantene), og de er også bekymret for interessekonflikter. «Personer som ikke er vaksinerte og som ikke er eksponert for sykdom utgjør ingen åpenbar risiko», står det avslutningsvis.

Oppsiktsvekkende fullmaktslov i Danmark

Boken nevner en lang rekke land som har innført offentlige tvangstiltak og aggressive metoder for både overvåkning og straff. I kapitlet «Koronakrisen og den globale politistaten» kan vi lese at i Danmark ble en oppsiktsvekkende fullmaktslov vedtatt allerede i mars 2020 på grunn av covid-19. Den varer i ett år før fornyelse og lyder ifølge boken slik: «Borgere som ikke vil la seg teste eller vaksinere (når den tid kommer) kan bli idømt bøter eller fengsel. […] Det ligger innenfor lovens rekkevidde at folk kan tvangsvaksineres.» Skaftnesmo henviser til en artikkel i Berlingske Tidende.

Da NY TID sjekker hos Folketinget, står det i danskenes vedtatte lovendringer ganske riktig i paragraf 5 at: «Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan: 1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson. 2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet. 3) At lade sig isolere i en egnet facilitet.» Man kan altså hverken nekte legeundersøkelse eller innleggelse på sykehus eller «annen fasilitet».

Så hvordan skal dette håndheves?

Paragraf 5, 2. ledd beskriver at man kan «iværksætte tvangsmessig behandling hvis isolasjon ikke er tilstrekkelig […]» og 3. ledd at «Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved anvendelsen af beføjelserne i stk. 1 og 2, herunder om politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling». Motvillige danske borgere kan faktisk få politiet på døren hvis undersøkelsen skal håndheves – helseminister og justisminister må bare ha en liten prat først.

Sverige og Norge

I Sverige er man litt mer forsiktig. Den midlertidige pandemiloven debatteres heftig. Regjeringen vil ha hastebehandling av en ny pandemilov og ønsker en lovhjemmel for krisehåndtering i fremtiden, meldte nylig Stefan Löfven på en pressekonferanse. En komité skal se på saken. Folkhälsomyndigheten har fått vaksinen, som tilbys befolkningen. Personer over 70 år prioriteres. Vaksinen anbefales, men uten tvang eller sanksjoner.

Ifølge Skaftnesmos bok er obligatorisk vaksine for barn populært hos Frp og Arbeiderpartiet i Norge. Han refererer til «Vaksinering er ingen privatsak», som Frps Åshild Bruun-Gundersen skrev om barnevaksinasjonsprogrammet, og at Arbeiderpartiets landsmøte i 2015 vedtok et forslag om et prøveprosjekt med obligatorisk vaksinering. «Tvangsvaksinering» er derfor ingen ny og fremmed tanke. Men vil den få fornyet aktualitet for koronavaksinen etter hvert? Foreløpig er koronavaksinen frivillig i Norge – og oppslutningen blant folk er høy.

Vaksineringen har begynt

Etter boken Vaksinetvang gikk i trykken, har mye skjedd: Smitten øker igjen. To vaksiner har blitt hastegodkjent. Viruset har mutert med ekstra smittsomme varianter i England og Sør-Afrika, melder NRK. Mye av innholdet i nevnte bok oppleves som utdatert, da en leser vil savne mer oppdatert koronarelatert informasjon.

Mutasjonene kan øke vaksineusikkerheten: Vil koronavaksinene virke mot de nye mutasjonene?

Men usikkerheten drukner i forventninger til vaksinene. Flere ordførere har forlengst uttrykt glede over at vaksineutstyret var på vei: «Er det sant, så gøy!» var reaksjonen til ordføreren i Harstad kommune. «Hele apparatet er klart, vi gleder oss til å komme i gang når vaksinen blir godkjent», sa ordføreren i Salangen til TV 2 i desember.

EU-kommisjonen EMA ga grønt lys til Pfizer/Biontech-vaksinen Comirnaty for EU og Norge. Første leveranse er ankommet, og vaksineringen er startet. 3600 langtidsbeboere ved sykehjem i Oslo får vaksinen først, ifølge Aftenposten. Oslo deler så første leveranse på 10 000 vaksinedoser med seks andre kommuner.

I Tyskland settes det opp enorme vaksineanlegg: I Berlins Velodrome skal det være 75 båser som skal vaksinere 20 000 berlinere hver dag i seks uker – noe som tilsvarer rundt 10 prosent av byens innbyggere (ifølge The Economist, 12. desember).

Vaksinestudier

I Danmark, Sverige og Norge får vaksineskepsisen liten plass, bortsett fra enkelte aviskommentarer som denne fra Hans Husum, distriktslege i Finnmark. Ville skepsisen vært mer utbredt med noe mer informasjon lett tilgjengelig? Som det at disse vaksinene ikke testes som andre legemidler, der kontrollgruppen får et uvirksomt og nøytralt middel (placebo): Skaftnesmo skriver i Vaksinetvang at i vaksinestudier brukes andre vaksiner som kontroll (som fjorårets influensavaksine) eller virksomme stoffer (adjuvanter). Som kilde oppgis Institute of Medicine i USA, som hevder at vaksinestudiene er inadekvate for å konkludere om bivirkninger – grunnet små observasjonsgrupper, svært kort observasjonstid (fra 4 til 42 dager) og at de ikke benytter et reelt placebo.

Men for ordens skyld, da NY TID sjekker: Pfizers kliniske protokoll oppgir å ha benyttet saltvannsoppløsning som placebo (side 41) i tidlige studier. Samtidig har Folkehelseinstituttet (FHI) bekreftet at observasjonstiden for koronavaksinen er kortere enn ved andre vaksiner.

Koronavaksinene er utviklet i rekordfart. De som nå kommer til Norge – som Comirnaty (BNT162b2) fra Pfizer/Biontech – er ikke basert på liknende virus som en sesonginfluensavaksine. Dette er RNA-vaksiner som inneholder en kopi av en bit av arvematerialet fra et koronavirus der kroppens celler programmeres til å produsere et molekyl maken til det som utgjør «piggene» på virusets overflate. Slik at kroppen selv lager vaksinen.

På Helsenorge.no – der Folkehelseinstituttet (FHI) er en av kildene – står det at «vaksinen vil være grundig testet og godkjent før bruk». FHI-direktør Camilla Stoltenberg gjentar budskapet: «For vaksiner er målet alltid at befolkningen skal få den beskyttelsen de trenger uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. En vaksine blir godkjent bare dersom nytten vurderes som større enn risikoen. Sannsynligvis vil koronavaksiner i første omgang få en betinget godkjenning. Det betyr at godkjenning gis før man har langtidsdata om effekt og bivirkninger.»[redaksjonens uthevelser]

Pandemrix: «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid».

Pandemrix og risiko

Nytteverdien av koronavaksinen hører vi om: «Dette er en frigjøringsdag, for å frigjøre oss fra dette viruset. Når vi har en vaksine, kan vi ta hverdagen tilbake igjen», sa Erna Solberg da hun introduserte vaksineringen søndag 27. desember. Men hva er risikoen? Kliniske forsøk forteller om milde bivirkninger som muskelsmerter, hodepine, kvalme og feber/kuldefølelse ifølge faktablad hos FDA. Men kan man være trygg på at man ikke risikerer narkolepsi og kronisk utmattelsessyndrom (ME) som ved Pandemrix-vaksinen?

Her kunne boken med fordel gått i dybden på omfanget av Pandemrix-skadene. Dette er jo ikke noe nytt. 1,9 millioner nordmenn ble i 2009 vaksinert med den nyutviklede og uprøvde vaksinen Pandemrix (H5N1) utviklet av GlaxoSmithKline (GSK). Vi vet nå at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning (pr. 2019). NPE har fattet vedtak i 737 saker. 151 personer har fått medhold, 38 saker er fortsatt under behandling. Flertallet (586) har fått avslag. Hovedtyngden av sakene gjelder narkolepsi og ME.

Pandemrix var tilsatt adjuvans (tilsetninger som gjør vaksinen mer effektiv), noe tyske kritikere i 2009 fremhevet som en «mulig assosiert økt fare for bivirkninger», ifølge et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening (TNL); Skepsisen økte da Der Spiegel rapporterte at den tyske regjeringen hadde sikret seg 200 000 doser av en alternativ vaksine (Celvapan) uten adjuvans.

I kjølvannet av Pandemrix-søksmål mot GSK viste nye analyser blant annet 9,6 ganger økt frekvens av alvorlige bivirkninger og 6,2 ganger økt frekvens av dødsfall i disfavør av Pandemrix når den ble sammenliknet med to tilsvarende adjuvansfrie vaksiner. Bivirkningene omfatter bl.a. anafylaksi [allergisk sjokk, red. anm.], ansiktsmuskellammelser, Guillain-Barré syndrom og krampeanfall, står det i innlegget hos TNL.

Gir myndighetene denne gangen nok informasjon om risiko og bivirkninger for at befolkningen vil kunne ta et informert valg?

Legemiddelselskaper utbetalte 7,5 millioner kroner til helsepersonell som ikke har gitt samtykke til at honorarer offentliggjøres.

Økonomiske bindinger

Skaftnesmo har satt seg inn i «Big Pharma» og dens hemmelighold, påvirkningskraft og erstatningssaker. Men la oss legge til hva som ble påpekt i nevnte kronikk i TNL (mai 2019): «Året etter svineinfluensautbruddet beskrev British Medical Journal hvordan fagpersoner med økonomiske bindinger til farmasøytisk industri med interesser i produksjon av vaksiner og antivirale legemidler ble brukt som sentrale premissleverandører av helsemyndighetene i en prosess som var alt annet enn transparent», skriver forfatterne, professor Elling Ulvestad (avdelingssjef for mikrobiologisk avdeling på Haukeland, spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin), og Lars Slørdal (spesialist i klinisk farmakologi og professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital). De to uttrykker bekymring for at norske politiske myndigheter overveier å gjøre influensavaksine obligatorisk for helsepersonell.

Ulvestad og Slørdal skriver også om hvordan regjeringspartiene motsatte seg obligatorisk offentliggjøring av interessekonflikter, der helsepersonell ville blitt tvunget til å være åpne om honorarer fra legemiddelindustrien. Skaftnesmo kunne således brukt flere eksempler fra Norge for å synliggjøre problematiske bindinger. Eksempelvis skrev Dagens Medisin i 2019 at legemiddelselskaper utbetalte 7,5 millioner kroner til helsepersonell som ikke har gitt samtykke til at honorarer offentliggjøres.

Vi mangler ikke bare informasjon om selve vaksinen, men også innsyn i hvem som eventuelt har økonomiske interesse av at folket vaksineres. Dette skaper også skepsis i tillegg til eksempler som Pandemrix.

FHIs overlege Preben Aavitsland kalte i 2012 Pandemrix «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». I forkant var «alle» begeistret for den også. Legemiddelverket ber nå folket om hjelp med rapportering av eventuelle bivirkninger etter koronavaksinen. Og FHI melder jo: «Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste milde og forbigående.»

I Vaksinetvang kan man lese om en rekke kjente og utprøvde vaksiner og deres bivirkninger, dessuten deres varierende effekt: Eksempelvis er en vanlig influensavaksine lite effektiv, siden viruset muterer hvert år – vaksinen produseres jo før utbruddet. I perioden 2004–2019 var vaksinen 60 prosent ineffektiv i gjennomsnitt, ifølge utregninger fra Children’s Health Defense, der Robert F. Kennedy jr. er engasjert. Pfizer har på sin side allerede hevdet at deres koronavaksine er mer enn 90 prosent effektiv.

Vil den vaksinerte fortsatt kunne være smittebærer? Hvor lenge er man immun?

Følelser og vitenskap

Følelsene rundt vaksinen er sterke. Da 90 år gamle Margaret Keenan fikk Englands første vaksinestikk, tørket den britiske helseministeren en tåre i beste sendetid. Og dagspressen i Norge har daglige vaksinenyheter med krigstyper: Hvor står du i vaksinekøen, hvem får vaksinen først av eldre eller helsepersonell, og liknende saker som hausser opp stemningen. Man spør ikke om du skal vaksineres, men når.

Følelsene er like sterke hos vaksinemotstanderne. I tre episoder på SVT har den ferske dokumentarserien Vaccinkrigarna fulgt bevegelsen til svenske og amerikanske vaksinemotstandere fra innsiden. Her møter vi Vaxxed-produsentene og ser intervjuer med Andrew Wakefield og andre personligheter som Polly Tommey. Hun er en mor hvis sønn ble autist etter å ha tatt en vaksine, og som i sitt antivaksine-engasjement ble en slags leder i bevegelsen på amerikansk side – samt medprodusent av Vaxxed.

En rød tråd i Vaccinkrigerna er at vaksinemotstanden baseres på følelser. Foreldrene er engstelige, eller som en svensk mor uttrykker det: «Det er unaturlig med sprøyter på min lille sønns kropp.» Hun «får ikke svar» fra helsevesenet og søker derfor informasjon i lukkede Facebook-grupper og andre steder, der den private og personlige opplevelsen er bevis godt nok.

Spørsmål av typen: «Hvis det virkelig er slik, hvorfor er ingen blitt oppmerksom på dette?» blir avfeid og besvart med: «Enten tror du på det folk har opplevd, eller ikke.» Et kritisk spørsmål blir det samme som å angripe menneskers tro og sorg over å ha mistet en sønn eller datter. Bevegelsen blir nærmest uangripelig.

Men samtidig synes vitenskapen rundt vaksinen å stå svakere enn følelsene – og være vanskeligere å kommunisere. «Vi skal informere om hvordan effekten er og hvilke bivirkninger de godkjente vaksinene har slik at alle selv kan ta et informert valg», skriver FHI under tittelen «Informert valg» samme uke som de første vaksinesprøytene ble satt.

Men hvilken effekt? Og hvilket informert valg? Vi har jo ikke all informasjon. Når kommer den? Kan vi stole på det lille vi har fått? Ingen vet om det følger med alvorlige bivirkninger om noen måneder. Eller år. Ingen ytrer reell skepsis til koronavaksinen fra offentlig hold, man anbefaler vaksinering.

Frykten for bivirkninger oppgis som hovedårsak til at mange ikke vil vaksinere seg.

Frykt for bivirkninger

Kan man forvente at den jevne nordmann finner frem til vaksinestudier og skjønner hva de betyr? Og hvor effektiv er koronavaksinen? Vil den vaksinerte fortsatt kunne være smittebærer? Vil man kunne igjen leve som normalt og droppe ansiktsmasken? Hvor lenge er man immun? FHI skrev (21. desember) at «Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer».

Og hvilken kontroll har vi med vaksinene? Skaftnesmo skriver at vi har å gjøre med en virusfamilie det aldri har vært laget en godkjent vaksine for, og at koronavaksinen fra Moderna [og Pfizer, red.anm.] er utviklet med genterapeutiske metoder. I mai 2019 sendte regjeringen ut et høringsnotat om endringer i bioteknologiloven (om eggdonasjon bl.a.) der det foreslås at vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet blir unntatt bioteknologilovens reguleringer. Hensikten skulle være å harmonisere våre lover med EUs regelverk, noe boken også nevner.

I Stortingsproposisjon 34 L støttes forslaget av Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Bioteknologirådet med flere. Den 26. mai 2020 ble det gjort vedtak til lov om endringer i bioteknologiloven: «Det er ikke knyttet usikkerhet til risiko ved vaksinene som skulle tilsi at det er behov for særskilte regler for bruken (…) Departementets forslag innebærer at det ikke vil kreves godkjenning av eller skriftlig samtykke til bruken av disse vaksinene etter bioteknologiloven». De nye vaksinene defineres derimot som legemidler, for som det står: «Vaksiner er en type legemiddel som skal oppfylle alle krav i legemiddellovgivningen for å kunne plasseres på markedet.». Er det uproblematisk?

HOPE-prosjektet har undersøkt hvor mange som vil vaksinere seg i ulike land. Manglende informasjon kan gi næring til både skepsis og vaksinemotstand. Frykten for bivirkninger oppgis som hovedårsak til at mange ikke vil vaksinere seg. Legg til skrekkhistorier om tidligere vaksiner, skepsis til pengedrevne legemiddelfirmaer og deres til dels skitne historikk og rettssaker – samt hemmelighold av økonomiske bindinger og konspirasjonsteorier. Da blir det vanskelig å forstå at hele 7 av 10 nordmenn svarer et rungende ja til å vaksinere seg. Er dette en informert beslutning, eller håp?

Hvor langt er norske myndigheter villige til å gå for å få befolkningen til å gjøre som myndighetene vil hvis resultatene uteblir? Det vil tiden vise. Dessverre mangler de ikke eksempler til inspirasjon.

