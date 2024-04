Gjensyn med virkelighetens maskinrom

AGORA / Snaue 50 år etter publikasjonen av Anti-Ødipus av Gilles Deleuze og Félix Guattari har ikke verket mistet sin relevans ifølge det norske tidsskriftet AGORAs nye temanummer. Anti-Ødipus har snarere vist seg som en profetisk og høyt anvendelig begrepslig verktøykasse til granskningen av en finans- og informasjonskapitalistisk samtid. I dette essayet henvises det også til bokens påstand om at det ikke finnes noen økonomi eller politikk som ikke i høyeste grad er gjennomsyret av begjær. Og hva med det fascistiske der noen ledes til å begjære sin egen undertrykkelse som om det innebar frelse?

Da Gilles Deleuze og Félix Guattaris L’ Anti-Œdipe (på norsk Anti-Ødipus) – med undertittelen «kapitalisme og schizofreni» – utkom i 1972, var det med en frontispis av et maleri av Richard Lindner, «Boy with Machine». Bildet viser en litt tykkfallen gutt som mellom lubne fingre holder en liten hjemmesnekret maskin, nærmest et leketøy. Men bak ham pumper og durer en annen, større maskin, som den lille lekemaskinen er koblet opp mot. Den lille maskinen, som gutten stolt presenterer, er ikke blott et leketøy, men står i konstant maskinell utveksling med den store maskinen som inntar hele billedflaten bak ham.

At tidsskriftet Agora nå har viet årets første nummer til Anti-Ødipus, skyldes ikke bare bokens 50-årsjubileum i 2022, men også at verket, sett i lys av dagens politiske og informasjonskapitalistiske status quo, ikke har mistet noe av sin aktualitet. I vår samtids perspektiv fremstår Anti-Ødipus som nærmest skremmende profetisk: Teorien om ‘begjærsmaskiner’ har, i bokstavelig forstand, materialisert seg og funnet veien til hvermannsens bukselomme, lyser opp ansikter på T-banen i morgenrushet eller lar ivrige fingre løpe løpsk over glatte skjermflater. Smarttelefonene som i dag trollbinder alle og enhver, fra de yngste barna til de eldste pensjonistene, bekrefter bare ytterligere at begjær er ‘maskinelt’, og at markedskrefter og begjær er sammenvevd – virkelig to . . .

