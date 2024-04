Om forholdet mellom diktning og filosofi

The Poetics of Reason – Introducing Rational Poetic Experimentalism

FILOSOFI / Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne de beste midlene til å realisere ens mål, men også å gjøre livet meningsfullt og sammenhengende. Deler av dette arbeidet bør inn i alle fagområder som er opptatt av modeller, metaforer og fortellinger.

Likhetene mellom diktning og filosofi er mange, og særlig viktig er at begge opererer med mulige verdener og får oss til å se menneskelivet og tilværelsen på en ny måte. Muligheter har eksistensiell betydning.

Kierkegaard forsto angsten som «frihetens virkelighet som mulighet for muligheten». Men også uten eksistensiell patos er et liv uten muligheter utenkelig i et velstandssamfunn som er mer frigjort fra livets nødvendigheter enn tidligere. Likevel: Er vi flinke nok til å håndtere mulighetene?

Tankeeksperimenter

Snævarr bruker på sin side ‘tankeeksperimenter’ som filosofisk metode i sin studie av forholdet mellom diktning og filosofi. Han kaller det «Rational Poetic Experimentalism» (RPE) i sitt nye filosofiske verk The Poetic of Reason på over 450 tettskrevne sider.

Noen fortellinger dekker fakta bedre enn andre.

Selv om Snævarr ikke nevner det, kan det å studere overlappingen mellom filosofi og diktning faktisk gjøre oss mer realistiske og motvirke dagens utstrakte blanding av fakta og fiksjon – en postmoderne tendens vi ser overalt, i alt fra virkelighetslitteratur til krigspropaganda. Dette svekker vår realitetsorientering og gjør oss . . .

