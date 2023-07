«Patriotisme kan være moralsk korrumperende.»

FILOSOFI / Vil man i dag ofre sitt liv i krig som patriot? Kan patriotisme være en dyd? Selv om filosofien de siste tiårene har kjempet for å rettferdiggjøre den på moralsk grunnlag, er patriotisme fortsatt en viktig kilde til selvidentifikasjon og politisk deltakelse. Vi snakker med professor Simon Keller: «Jeg tror ikke at et land som sådant er verdt å drepe eller dø for.»

Simon Keller jobber med temaer innen etikk og politisk filosofi, og filosofien om psykisk helse og psykisk lidelse. Han har publisert mye om spørsmål om forhold som vennskap, familierelasjoner, kjærlighet og patriotisme. Han er professor ved Victoria University of Wellington på New Zealand. Boken The Limits of Loyalty ble i 2009 tildelt American Philosophical Association Book Prize.

Mitja Sardoč: – Viljen til å drepe eller dø for sitt land har tradisjonelt blitt sett på som den mest dyptgripende og genuine formen for å uttrykke patriotisme. Hvordan kan vi forstå denne koblingen mellom patriotisme og vold?

Simon Keller: Når et land er i krig, er en appell til patriotisme et mektig verktøy for å få folk til å drepe og dø for det. Det er også hevet over tvil at et land kun oppstår gjennom sin evne til å forsvare seg militært mot trusler utenfra – så kanskje ekte patriotisk lojalitet vil måtte koke ned til en vilje til å forsvare landet sitt på slagmarken.

På den annen side bør alle være villige til å dø for noe, og kanskje også å drepe for noe: for rettferdighet, for de tingene som betyr noe, for å bekjempe fascismen, for å redde det . . .

