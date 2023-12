«Man kan ende opp med at den eneste freden er kirkegårdsfreden.»

NY TID-SAMTALEN / Vi snakker med den tidligere Labour-lederen Jeremy Corbyn, mannen som kunne blitt statsminister i Storbritannia, om aktuelle saker – som militær opprustning, Ukraina, Israel, klimarettferdighet og arbeid, sikkerhet, demokrati, borgerråd, og ikke minst et håp om fremtiden.

I et intervju har Labours tidligere partileder Jeremy Corbyn sagt: «Jeg vil gjerne se en verden der vi til slutt begynner å oppløse alle militære allianser.» Er dette naivt med tanke på dagens kriger i Ukraina og Gaza? NY TID spør denne tidligere lederen av det britiske arbeiderpartiet om slike konflikter da jeg som redaktør fikk en time på tomannshånd med ham under et besøk i Oslo i sommer:

«Vel, det trengs en fredsprosess i alle konflikter, ellers kan man ende opp med at den eneste freden blir kirkegårdsfreden. Så det må finnes en vei fremover. Man må ha våpenhviler. Det trengs en prosess som i første omgang ser på de underliggende årsakene til konfliktene. Det gjelder i Ukraina, men også i Jemen og mange andre steder i verden. Men vi har et ‘imperativ’ for øyeblikket, som forutsetter økende våpenforbruk og militarisme rundt om i verden – en raskt voksende ny kald krig mellom den angloamerikanske sfæren . . .