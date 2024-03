Hvem tar vare på laksen?

ISLAND / Oppdrettsfisk er en ekspanderende industri som fôres opp av flere norske investorer, og Islands biomangfold ligger i potten. På naturskjønne Island står et bittert slag mellom oppdrettsnæringen og lokale aktivister. De åpne laksemerdene er en tikkende bombe for både miljø og dyrevelferd.

Før reisen til Island hadde jeg lite kunnskap om lakseoppdrett. Jeg visste at fisken er full av tungmetaller og mikroplast, at lakselus er plagsomt, og at oppdrett er i strid med fiskens naturlige oppførsel og trivsel. Jeg visste også at alle elsker laks, og at den rosa delikatessen spiller en hovedrolle i vår nasjonale stolthet og økonomi.

Nå vet jeg at de åpne merdene med stormaskede nett er en tikkende bombe for både miljø og dyrevelferd. At de blodtørstige lakselusene, som trives i varmere vannforhold og elsker klimaendringer, kommer inn og nærmest spiser fisken levende – og etterlater den full av blødende sår. Dessuten rømmer den genetisk manipulerte og ofte deformerte oppdrettslaksen og blander seg med den truede villaksen.

Rosemalt visitt hos Ice Fish Farm på Island

Det . . .