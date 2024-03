Når sannheten blir truende

JULIAN ASSANGE / Aftenposten hadde lært av Julian Assange og sugd det de kunne av hans WikiLeaks-dataunivers, og millioner av hemmeligheter, før de kastet ham raskt under bussen. Assange skapte varslernes perpetuum mobile, WikiLeaks, en sannhetens ubegrensede uendelighetsmaskin der sannhetsvarslere over hele verden fikk mulighet til å nå ut – og løfte på tepper som skjuler maktens løgner, deres krigsforbrytelser, korrupsjon, skattesvik, skjulte bankkonti, formuer og konspirasjoner. Hva nå?

De henger sammen. Medienes dekning av Ukraina-tragedien, Israels krig mot Gaza og forfølgelsen av Julian Assange. Vi snakker om ‘jakten på sannheten’, men ofte også om arbeidet for å hindre sannhet, og hindre ubehageligheter i å nå ut. Slik går det en linje fra de over 100 journalistene som er skutt i Gaza de siste månedene, via de svastika-tatoverte nazisoldatene i Mariupol som vestlige medier aldri snakker om, og til varsleren Julian Assange, som sitter og venter på sin dom i et britisk høysikkerhetsfengsel for å ha avslørt krigsforbrytelser, korrupsjon og løgn. Sannheten er det store offeret i alt dette.

«Jeg ble kalt Amerikas farligste mann», sa varslerikonet Daniel Ellsberg til NRKs Ole Torp i juni 2015. Med kopier av tusenvis av hemmelige dokumenter om sannheten i Vietnamkrigen brøt Ellsberg løgnmuren til Nixon, Kissinger . . .