En etisk kunstig intelligens

Kan man med kunstig intelligens erstatte en ufullkommen menneskelig dømmekraft, og la sosiale tvister løses gjennom automatiserte beslutningssystemer?

Bruken av rutiner og algoritmer «ute i det åpne» for å måle, kvantifisere og optimalisere alle aspekter av livene våre har både ført til større offentlige bekymringer og økt oppmerksomhet fra regulative myndigheter. Blant listen over løsninger finner vi noen ideer som mangler troverdighet, ikke minst de som blir promotert med betegnelsen «etisk kunstig intelligens (etisk KI).»

Det er forståelig at offentlige myndigheter ønsker å bremse de uønskede konsekvensene av visse former for kunstig intelligens, spesielt de som har å gjøre med økt overvåking, diskriminering av minoriteter og urettmessige administrative beslutninger. Men regjeringer plaget av pengemangel er også ivrige etter å omfavne enhver teknologi som kan gi effektivitetsgevinster innen offentlige tjenester, rettsvesenets håndhevelse av loven og andre oppgaver. Den fastlåste situasjonen mellom disse to prioriteringene har flyttet debatten bort fra lov og politikk, over mot å fremme en frivillig forbedring av praksis og etiske standarder innen bransjen.

Automatiseringen akselerer

Så langt dreier dette presset, som har blitt forsvart av offentlige organer så forskjellige som EU-kommisjonen og det amerikanske forsvars-departementet, om begrepet «algoritmisk rettferdighet». Tanken er at man kan motvirke en ufullkommen menneskelig dømmekraft, og at sosiale tvister kan løses gjennom automatiserte beslutningssystemer – der innspillene (datasett) og prosesser (algoritmer) er optimalisert slik at de skal kunne gjenspeile visse vagt definerte verdier, for eksempel «rettferdighet» eller «troverdighet». Med andre ord legges det ikke vekt på det politiske, men på finjustering av maskineriet, som ved å fjerne forfordeling i eksisterende datasett eller skape nye.

Det er ikke noe nytt å maskere dypere politiske konflikter bak et slør av teknologisk . . .