Den global nettsky-kapitalismen

Techno Feudalism: What Killed Capitalism

KAPITALISME / ‘Teknoføydalisme’ er en global ekspansjon med en altetende, grenseløs utvikling av ikke-materielle fenomener. Her kan ikke sosialdemokratiet lenger utgjøre noen forskjell, ifølge Yanis Varoufakis i denne boken.

Yanis Varoufakis er en gresk økonom, politiker og forfatter. Han har også vært finansminister i Hellas (januar–juni 2015) og var altså aktiv statsråd midt under den greske gjeldskrisen. Mannen bør med andre ord vite hva han skriver om. Så hva hevdes egentlig i denne boken?

(Se også intervju om boken her, 57min )

Kort fortalt: Ifølge Varoufakis lever vi nå i en ny æra. Kapitalismen har dødd for egen hånd, den ble et dødelig offer for den nye virkeligheten, ‘teknoføydalismen’, som er det man på engelsk kan kalle cloudialism, og som det er litt vanskelig å finne et dekkende ord for på norsk. Man kunne kalt det ‘nettsky-kapitalismen’, men poenget er at dette fenomenet ikke er en form . . .