Er den liberale drømmen forbi?

The New Leviathans: Thoughts After Liberalism

LIBERALISME / Globalt og i Vesten er liberalismen på vikende front. I Vesten har liberalismen blitt erstattet med en intolerant hyperliberalisme, der borgere har problemer med å leve side om side med annerledestenkende.

I denne boken begynner hvert kapittel og delkapittel med et sitat av Thomas Hobbes. Boken er en mosaikk av skildringer av personer og historiske situasjoner. Det hele er ment for å vise at liberalismens tid er passé. Det gjelder ikke kun ved at Kina utkonkurrerer USA som verdensmakt, men òg ved at liberalismen i Vesten har blitt erstattet med ‘hyperliberalisme’ – identitetspolitikk og hat mot annerledestenkende. Liberalismens forfall er altså ikke kun en geopolitisk diagnose, men noe som også gjelder for oss internt i Vesten.

For Gray var liberalismen dømt til å undergraves da man begynte å skille mellom liberale verdier og det kristen-protestantiske verdensbildet verdiene opprinnelig stammet fra. «Liberalismen er en fotnote til kristendommen», . . .