I blindsonen vår

Maskiner som tenker

KUNSTIG INTELLIGENS / Sci-fi kunne hjelpe oss å se vår egen samtid, men nå er vi sci-fi. Dataskjermene er vår tids ikoner. Inga Strümke fikk nettopp Brageprisen for årets sakprosabok.

På slutten av 1990-tallet jobbet jeg deltid som journalist i et firma som lagde lokale intranett og andre nettsider. Jeg var tjuefem og hadde så vidt rukket å få en Hotmail-konto. Min første oppgave var å ringe til flyplassene i Norge for å innhente informasjon til et intranett med informasjon fra alle flyplassene i landet vårt. Ofte var det den ansatte i skranken som måtte svare på spørsmålene mine om flyplassfasilitetene. Mens informasjonen jeg fikk, ble plottet inn, viste programmereren meg innsiden av internettsidene med remser av html-koder og sammenlignet disse med et håndknyttet teppe. Det føltes uvirkelig å kunne klikke seg fra en side til en annen.

Å lese som om det er poesi

Firmaet jeg jobbet i, gikk med i dragsuget da IT-boblen sprakk . . .