«Disciplinærsamfundet blev født ud af de store pest-epidemier»



KONTROL: I dag er millioner af racialiserede kroppe blevet overflødiggjort i forhold til kapitalens metabolisme og skrives ind i et digitalt medieret nexus af ekskluderings-, kontrol- og destruktionsteknologier. NY TID her går inn i temaet via forfatter Achille Mbembe i tre artikler.