Afropessimisme, afrofuturisme og afropolitanisme

Brutalism

AFRIKA / Disrupsjon åpner for kapitalistenes vedkommende for ny maktutfoldelse og nye inntekter: Mennesker, samfunn og natur blir redusert til råmateriale. Forfatteren Achille Mbembes horisont er alltid den bredest mulige – det kosmiske, jordhistoriske og planetære. Afrika blir, alle opprivende problemer til tross, manet frem som et vibrerende verdenssentrum som fortsatt har krefter i reserve, et myldrende dyreliv og et vell av kulturer.

Den profilerte kamerunske historikeren Achille Mbembes nye bok Brutalism danner en uformell oppfølger til hans forrige utgivelse på Duke University Press, den mye omtalte Necropolitics, som blant annet handler om kommersialisering av politisk voldsbruk.

Et Afrika som er herjet av historien og samtidens farligste tendenser, blir like fullt holdt frem som fremtidens kontinent i det nye dristige essayet.

Mbembe er kjent for sine store historiske oversikter, der han skriver om kontinuiteten mellom slavehandelen og vår tids overgrep: nyliberalismens privatisering av militær vold (les private armeer og nykolonialistisk næringslivsmakt) og drap som luksusprivilegium. I sine kompromissløse og ofte krasse analyser av verdens tilstand sett fra dagens Afrika, preget av nykolonialistisk ressursplyndring og dehumanisering, er Mbembes horisont alltid den bredest mulige – det kosmiske, jordhistoriske og planetære.

Disrupsjon og brutalisme

Mbembe står i dialog med en rekke forfattere og filosofer, kanskje først og fremst postkolonialismens sterkeste stemmer, som den revolusjonære marxisten Franz Fanon, Aimé Césaire og forfatteren Édouard Glissant. Han refererer også til den kritiske franske filosofitradisjonen og bygger på maktanalyser fra Michel Foucault og Gilles Deleuze. I fransk sammenheng hadde han også utvekslinger med filosofen Bernard Stiegler om begrepet ‘disinhibisjon’ (‘avhemming’), en tendens mot normoppløsning og voldelig løssluppenhet som kjennetegner både kolonitiden, kapitalismen og den nyere teknologihistorien.

«Move fast, break things», som det heter i Silicon Valley, et slagord som er et uformelt kamprop for hele den moderne verden og som fører til disrupsjon – som for kapitalistene åpner for ny maktutfoldelse og nye inntekter. Der avhemmingen er en gradvis prosess og disrupsjonen ofte skjer indirekte eller sekundært, er det Mbembe kaller brutalisme, en intendert og direkte ødeleggelse: «Ødeleggelsen og skadene disse endringene forårsaker, er ikke tilfeldige eller simpelthen utilsiktet skade.» Det dreier seg om en bevisst oppsplitting (fracturing) med makt, kontroll og profitt som mål.

Kvesting og oppløsning

«Brutalismens prosjekt er fremfor alt å bryte ned det menneskelige og omdanne det til energi og materie», skriver Mbembe. Mennesker, samfunn og natur blir redusert . . .