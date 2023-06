Å verdsette en livsform, forskjellig fra oss menneskers

Sårbarhetens filosofi

ETIKK / ‘Sekundærerfaringer’ oppøver oss i å leve oss inn i mennesker som står i situasjoner vi selv er uten erfaring med. Martha Nussbaum anser at skjønnlitteratur som Tolstoj og Dostojevskij kan gjøre dette.

Den amerikanske filosofen Martha C. Nussbaum (f. 1947) tør være kjent for et stort publikum i Norge. Flere av artiklene hennes er publisert på norsk, hun har vært her og forelest en rekke ganger, og hun mottok den prestisjefylte Holbergprisen i Bergen i 2021.

Som Odin Lysaker redegjør for i sitt velinformerte forord til boken Sårbarhetens filosofi, begynte Nussbaum sin filosofiske løpebane ved Harvard – hos John Rawls, mannen bak den innflytelsesrike boken A Theory of Justice, der han fornyer den kontraktteoretiske tradisjonen fra Locke over Kant for vår tid. Fra tidlig av har Nussbaum også vært opptatt av antikkens tenkning, især stoisisme, Platon og Aristoteles, med en forkjærlighet for sistnevnte. Dermed har hun søkt å bygge bro mellom retninger som ofte artikuleres hver for seg og betraktes som rivaler, slik vi kjenner det i form av kontrasten mellom dydsetikk og pliktetikk, og mellom kommunitarisme . . .