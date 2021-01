Vaksinetvang del 2: Sporing og overvåkning

OVERVÅKNING: Det blir nå obligatorisk koronatesting av reisende til Norge. Selv kan du i nær fremtid bli avkrevd koronapass når du skal fly. I Kina benyttes droner til overvåkning av folket.





Kolle er redaksjonssjef i Ny Tid.

[ Undersak til omtale av Vaksinetvang av Trond Skaftnesmo. Del 1 finner du her.

Ifølge Skaftesmos bok Vaksinetvang tok det to uker etter at WHO erklærte koronapandemi til at 19 land hadde innført digitale sporingstiltak og oppsiktsvekkende metoder: Enkelte land sensurerte sosiale medier, tok i bruk droner og ansiktsgjenkjennelse i sporingsarbeidet – de sørget generelt for at befolkningen holdt seg på myndighetenes pandemilinje.

Forrige sporingsapp-fiasko i Norge er kjent, men nå har det kommet en ny app. Om den lider samme …

Kjære leser. Du kan lese kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen i toppen.