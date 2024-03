«Transformasjonsalderen»

How the West Lost the Peace: The Great Transformation Since the Cold War

MAKT / Er det mulig å forklare hvorfor gjenoppblomstringen av frimarkedsideer har resultert i vedvarende arbeidsledighet, økende ulikhet og finanskriser? Ifølge Philip Ther har koronapandemien og Russlands invasjon av Ukraina ført til at en epoke – verden slik man så for seg etter 1989 – er over.

Den tysk-østerrikske historikeren Phillip Ther er professor i sentraleuropeisk historie ved universitetet i Wien. Han er også leder for Research Center for the History of Transformations (RECET), et institutt for avansert forskning som tar utgangspunkt i året 1989 for å analysere pågående sosiale, økonomiske og kulturelle endringer.

I sin nyeste bok How the West Lost the Peace: The Great Transformation Since the Cold War analyserer han de sosiale skillene som gikk forut for den politiske polariseringen vi ser i dag, samt den kunstige koblingen mellom kapitalisme og demokrati. Boken favner bredt og dypt og tar opp en rekke høyaktuelle temaer kombinert med tilgjengelige, detaljerte analyser.

Boken er utgitt i paperback av Polity Press i 2023 og har blitt oversatt til engelsk av Jessica Spengler. Den inkluderer både et lengre forord, «Den store forvandlingen etter 1989», som i korte trekk sier litt om Thers tanker rundt boken og om hvordan den bør leses, samt en betydelig og god litteraturliste. Boken er på 277 sider og er delt opp i sju kapitler. Større deler av boken ble allerede utgitt på tysk som Das andere . . .