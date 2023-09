Pandemiers konsekvenser for byene

BYER / Livet i verdens byer har til alle tider vært preget av epidemier og sykdom. Av og til er byer lagt øde av smittebølger, men stort sett har de reist seg igjen og gått videre. Men hva blir følgene av pandemien som hadde utspring i Kina i 2019? Kan byer i vår tid håndtere slike utfordringer igjen?

Livet i Shanghai ble dramatisk endret for byens 26 millioner innbyggere i månedene april og mai 2022. Pandemien i Kina var trolig utløst fra dyre- og kjøttmarkedet i storbyen Wuhan i 2019, med spredning via flaggermus og pangoliner. Men Kinas president Xi hadde erklærte at landet hadde nulltoleranse for smitte, koste hva det koste ville, og situasjonen så ut til å være under kontroll, etter et strengt test- og karantene-regime. Så, i midten av mars 2022, kom meldinger om en ny smittebølge i Changchun i Jilin-provinsen i øst, og byen ble stengt ned.

I løpet av et par uker kom smitten til landets økonomiske sentrum Shanghai, med mer enn 20.000 nye smittet hver dag av Omikron-varianten. Flyplasser og jernbanestasjoner, T-banenett og gater ble tomme, butikker og spisesteder, skoler og forsamlingslokaler, kontorbygg og fabrikker ble stengt. Folk ble låst inne der de tilfeldigvis oppholdt seg da ordren ble gitt, om det var i et kjøpesenter eller på et kontor måtte de bli der, etter hvert utstyrt med feltsenger . . .

