Hverdagslivets «smarte» interiør

Hvad har så forskellige «ting» som en banan-slicer i rustfrit stål, et journalistisk-litterært hook (der skal fange læserens flygtige opmærksomhed allerede i første linje) eller et tvivlsomt finansielt derivat til fælles med for eksempel sitcom laughtracks (såkaldt dåselatter), de trivielle, men effektive plots i pornofilm, eller de futuristiske briller, Google Glass? Dét spørgsmål stiller kulturteoretikeren Sianne Ngai i sin seneste bog, Theory of the Gimmick. Bogen følger op på hendes to foregående bøger, Ugly Feelings (2005) og Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting (2012), idet den føjer gimmicken til en liste af helt hverdagsnære, ja nærmest banale, fænomener, begreber, ord og følelser som Ngai har gjort til sin metier at analysere.

Creepy Google Glass

Så hvad er en gimmick?

Dét er, må man sige, svært at give et entydigt svar på. Men det er lige præcis gimmickens fundamentale ambivalens – en hverdagslig kategori der falder et ubestemmeligt sted mellem æstetisk og økonomisk vurdering – der er omdrejningspunktet for Ngai. For en gimmick er på én gang alting og ingenting. Ingenting, fordi den ikke nødvendigvis er en «ting» overhovedet. Selve begrebet indeholder nemlig en smagsdom, en æstetisk vurdering.

. . .

