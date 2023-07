En sjøsyk pirat på romskipet jorden

Land Sickness

ØKOLOGI: I denne fortellingen blir livet på seilbåten et mikrokosmos. Turistenes liv i sør forstyrrer dyrelivet – samtidig som livet under vann er gått tapt på grunn av overfiske, erosjonen øker på grunn av tapte tareskoger. Er det mulig å forstå at den verden som understøtter kroppen og bevisstheten, er naturen selv?

Her er en underfundig økologisk reise-

beretning. Et forsøk på å flykte fra miljøproblemene ble en anledning til å lære – og navigere mot en ny selv-forståelse.

Klimaendringene oppleves på sitt mest direkte og intense under hetebølger, der vi virkelig innser at vi lever i et klima som omgir oss. Luften som lar oss leve og ånde, blir en kvelende plageånd, og vi blir tvunget til å ta situasjonen innover oss. Nettopp dette er utgangspunktet for den danske sosiologen Nikolaj Schultz’ essayistiske fortelling, Land Sickness, opprinnelig utgitt på fransk som Mal de Terre – som gir det en klanglikhet til uttrykket mal de tête. Det er også i Frankrike, nærmere bestemt Paris, handlingen begynner, under en hetebølge som bokens jeg-person – Schultz’ alter ego – beskriver i en dels delirisk, dels analytisk gjengivelse av klimaendringenes direkte innvirkning på tanke- og følelsesliv, helt ned til forskjellige former for kroppslig ubehag som blander seg med eksistensielle kvaler.

I vår tid har vi turistene blitt de nye piratene, som plyndrer og herjer.

Schultz har gjort seg bemerket med en annen utgivelse, den manifestlignende boken Mémo sur la Nouvelle Classe Écologique, skrevet sammen med den nylig avdøde vitenskapsteoretikeren og filosofen Bruno Latour. Som Latour gjorde i sin siste bok After Lockdown – som var løselig bygget på Kafkas novelle Forvandlingen – tar Schultz i bruk allegoriske og fortellende grep for å dramatisere den økologiske krisen som desorientering – . . .

