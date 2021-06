MILITÆRNEKTING: Ifølge Rødt har Norge gått fra å være en «fredsnasjon» til å bli en «krigsnasjon».





Harang er styreleder i Norges Fredslag.

Rødt anser kapitalismen som den grunnleggende strukturen bak verdens hovedutfordringer, enten det handler om krig, utbytting eller klimaendringer. Med dette ideologiske utgangspunktet anses krig som en naturlig konsekvens av det økonomiske systemet vi lever i. Partiet ønsker derfor en overgang fra kapitalisme til sosialisme. Med dette utgangspunktet fremstår Rødts arbeidsprogram for 2021–2025[1] som kraftigere i sin antikrigsretorikk enn de øvrige programmene. Politikken som her foreslås for defensiv innretning av Forsvaret, og heving av terskelen for å gå til krig, er dermed også mer radikal enn de andre partienes.

Rødts arbeidsprogram forutsetter at Norge er en integrert del av det globale imperialistiske systemet, som militærpolitisk er forankret i «angrepsalliansen NATO». Her operer Norge i en underordnet rolle i forhold til USAs interesser.

. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.