Hva er det Senterpartiet, Rødt, Sog Frp egentlig vil ha endret?

Norges forhold til EU og dermed til Europa via EØS-avtalen er blitt et voksende tema i valgkampen. Det skyldes at Senterpartiet med noe ulik støtte fra Rødt, SV og Frp går til valg på at EØS-avtalen skal erstattes med en handelsavtale av ukjent innhold og omfang.

I debatten blir det borte hvor omfattende Norges samarbeid med EU er. EØS-avtalen er både paraplyen over og senteret i et omfattende og voksende institusjonelt samarbeid med EU som omfatter stadig større deler av samfunnet.

Lakseoppdrett, aluminium, EU-investeringer

Men først litt om EØS-avtalen og dens betydning. Kjernen er at Norge for å få likeverdig adgang til EUs store marked med om lag 440 millioner innbyggere har godtatt EUs grunnpilarer, som er fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidstakere i EU – og mellom Norge og EU-landene.

Norge har en av verdens mest utadvendte og åpne økonomier – nærmere 90 prosent av vår eksport går til land i Europa. Uten en omfattende og voksende samhandel med Europa og andre land vil vår velferdsstat neppe være bærekraftig.

For næringslivet betyr EØS-avtalen, med støtte i veterinæravtalen med EU, for eksempel at lakseoppdretterne på øya Lovund på Helgeland, eller i Alta i Finnmark, sender sin laks med trailere og jernbane uten forsinkende mellomledd på tollstasjoner i Europa rett til de store distribusjonsmarkedene i Frankfurt, Amsterdam, Warszawa, Paris og Madrid. Det samme gjelder for fersk og frossen hvit fisk og sild.

. . .

