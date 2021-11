Objektiv, fri/uafhængig, socialt ansvarlig, kritisk undersøgende, aktivistisk, subjektiv og dialogisk

Journalistikkens filosofi

JOURNALISTIK : Via den pragmatiske filosofi skaber Steen Steensen og Harald Hornmoen stor relevans og anvendelighed i deres tænksomme skrift om journalistikken.

Til daglig arbejder jeg i Danmark med at forske i og tænke om journalistikken, og jeg er så heldig at dele kontor med en filosof. I mit intellektuelle og akademiske liv har jeg endnu ikke mødt et menneske, der som denne filosof altid formår at komme med en relevant, stimulerende og ofte overraskende iagttagelse, når vi drøfter journalistikkens væsen. Derfor er den norske bogen her, Journalistikkens filosofi, et værk jeg har glædet mig meget til at læse. Det er nemlig yderst tiltrængt med en filosofisk tænkning om det ofte alt for ikke-tænksomme fag journalistik.

Forfatterne adopterer på behændig vis den pragmatiske filosofi i deres analyse af journalistikken.

Bag bogen står to norske professorer i journalistik, nemlig Steen Steensen og Harald Hornmoen, som begge har en baggrund i udøvende journalistik. De to herrers formidlingsevner er da også yderst velslebne og skaber en logisk fremadskridende og læsevenlig tekst. Baggrunden i udøvende journalistik er måske også en af grundene til at forfatterne på behændig vis adopterer tilgangen fra den pragmatiske filosofi i deres analyse af journalistikken og de journalistiske grundidealer.

Den pragmatiske filosofi er med sit fundament i det situationsbestemte og funktionelle frem for det eviggyldige og det universelle et glimrende bud på en vej til tænkning i et fag, der synes under bestandig . . .