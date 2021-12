Unge voksne fra de mest konfliktfylte områdene i verden

Fortellinger om flukt

FLYKTNINGER : Dette er hjerteskjærende og sjokkerende fortellinger – på tross av at de fremstår som nedtonet og uten overdreven dramatisering.

Når ordet «flyktning» nevnes i mediene, er det gjerne i flertall som «flyktninger». Dette flertallet er ansiktsløst, og det er altfor mange av dem. Det er for det første altfor mange i faktisk forstand og fra et medmenneskelig utgangspunkt. På verdensbasis finnes det om lag 30 millioner flyktninger, som ifølge FN er «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe».

Fra et europeisk og nasjonalt perspektiv er man ofte opptatt av at det er for mange av dem som søker tilflukt hos oss, i Europa, i Norge, med alle de ressursene de krever, og alle de elementer av fremmedhet de bærer med seg. Politiske debatter og samtaler bærer gjerne preg av dette anonyme, problemorienterte, og da i forståelsen problem – for oss. Flyktninger, det er de andre.

Over fjellene

Boken Fortellinger om flukt gir ansikt til flyktningen, i likhet med den kritikerroste danske filmen Flukt, som nylig vant Nordisk . . .