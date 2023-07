En anti-anti-racisme

The War on Critical Race Theory

RACISME / En neo-konservativ bevægelse har gjort det til sin dyd at ‘afsløre’ særlig den kritisk raceteoris politiske ærinde, anført av Christopher Rufo som mener dette udgør intet mindre end en eksistentiel trussel mod de forenede stater. Et nettverk av ‘Trufers’?

Kritisk humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning om køn, race og migration er i disse år under politisk angreb i Danmark. Såkaldte liberale politikere hænger forskere ud på Folketingets talerstol og i landsomspændende medier udelukkende på grund af deres forskning. Ligeledes bliver akademiske peer-reviewede artikler hængt ud for at være uvidenskabelige. Forskere udsættes for professionel såvel som alvorlig personlig chikane. Universiteterne har på Folke-tingets ordre udarbejdet en liste over kurser, hvor der undervises i såkaldt ‘aktivistisk’ samfunds-teori. Og pludselig synes et fåtal af danske journalister – særligt tilknyttet borgerlige aviser – at det er utroligt sindsoprivende at deltage ved og undercover-agtigt reportere fra akademiske konferencer der behandler spørgsmål om køn, race og migration fra et kritisk perspektiv.

At devaluere oplevelser med racisme og affeje disse som udelukkende individuelle handlinger fremfor strukturelle.

Det pudsige ved den danske debat er, at det ikke er noget særegent, men en tendens der de sidste par år har fået sit eget liv . . .