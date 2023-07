Digitalt overforbruk

Screen Damage (La fabrique du crétin digital)

TEKNOLOGI / Jo mer jeg leser i Screen Damage, jo sterkere er skyldfølelsen for skadene jeg må ha påført barna mine. Barn mellom null og seks bør ikke utsettes for skjerm i det hele tatt, ifølge boken.

You can put your your children in front of screens, but those who make the screens will continue to put their children in front of books.»

Guillaume Erner, professor i sosiologi

På den andre siden av krysset for leiligheten min bor det en familie med en stor TV. Den dekker en hel vegg i leiligheten deres, og selv et par hundre meter unna er hodene på T- skjermen mange ganger større enn hodene til dem som bor der inne. Fra kjøkkenet mitt ser jeg omtrent halve skjermen, og når jeg fra hjemmekontorpulten kikker opp fra dataskjermen og ut av vinduet mot trærne i enden av gaten for å tenke over noe, trekker den voldsomme TV-skjermen oppmerksomheten min mot seg. Det begynner i venstre øyekrok, som raskt drar med seg resten av øyet og det andre øyet. For se! En kjempefotball farer over skjermen i sakte fart. En bil råkjører i vill fart . . .