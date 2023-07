En afsked med demokratiet

Demokrati

FRIHET? / Er at stemme en isoleret individuel handling, der på ingen måde stiller spørgsmålstegn ved statsmagten, men tværtimod bekræfter den?

Alle synes umiddelbart at kunne istemme en tilslutning til ‘demokrati’ som styreform. Hvorfor så overhovedet gøre demokrati til genstand for en systemisk undersøgelse i en bog-antologi?

Demokratiet fungerer som en narresut.

Det vil Mikkel Bolt og Dominique Routhier, som indleder deres antologi med et lille citat af Pierre Desproges: «Børn tror på julemanden, voksne stemmer». Demokratiet fungerer som en narresut, som fastholder os borgere i en illusion om friheden til at tage del i og være en del af et samfund. Forsamlings-, ytrings- og trykkefrihed er én ting. Men til diskussion er kun sjældent ‘bagtæppet’, dvs. den private ejendomsret og markedet som ‘den . . .