Intoleransen for divergens

Demokratie braucht Religion (‘Demokrati trenger religion‘]

TRANSFORMASJON / Hartmut Rosa er en sentral modernitetskritiker. Han understreker betydningen av våre resonansopplevelser – det være sammen med en annen, et arbeid eller en bok – som en helt sentral del av det å være menneske.

I denne 80-siders pamfletten søker den tyske sosiologen og statsviteren Hartmut Rosa å nå ut til et bredere leserpublikum. Den inneholder en kort introduksjon av Gregor Gysi, en tysk forbundsdagsrepresentant fra partiet Die Linke, og et foredrag Rosa holdt 17. januar 2022 med samme tittel som gjeldende utgivelse, Demokratie braucht Religion (‘Demokrati trenger religion’).

På basis av sitt 800 sider lange hovedverk Resonanz (2016), samt nyere utgivelser som Unverfügbarkeit (2019), har Rosa etablert seg som en sentral modernitetskritiker. Hans originale bidrag til modernitetskritikken er at han knytter det til modernitetens tid, til forskjell fra romlige og materielt betingede spørsmål om arbeidsdeling, politisk struktur og sosioøkonomiske forhold.

Rosas forståelse av moderniteten er relatert til hans begrep om dynamisk stabilisering: Til forskjell fra førmoderne samfunn er vi nødt til å effektivisere, bli raskere og mer produktive, kun for å forbli der vi allerede er. Likesom en sykkel må være i bevegelse for å holde balansen, trenger økonomien stadig å vokse for at den ikke skal kollapse. Tilværelsen i moderniteten preges dermed av, hevder Rosa, et kontrollbehov og en aggressivitet i møte verden som også rammer oss selv og hverandre.

Denne aggressive tilværelsen mener Rosa at fører til burnout, . . .