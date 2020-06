85 000 000 000 kroner



KORRUPSJON: I krisesituasjoner øker korrupsjonsrisikoen – som med pengene bak den kommende koronavaksinen.

Skaaren-Fystro er spesialrådgiver i Transparency International Norge. Email:

Publisert: 2020-06-29 Email: skaaren@transparency.no Publisert: 2020-06-29

Når store pengestrømmer og sterke interesser settes i spill i en global krisesituasjon, er det grunn til å være på vakt for å sikre at pengene blir brukt riktig.

Koronapandemien er over oss og aldri har vel myndigheter blitt presset så hardt for ekstraordinære bevilgninger og tiltak for å håndtere den helsemessige og økonomiske krisen. Erfaring viser at korrupsjonsrisikoen øker i krisesituasjoner. Tidspresset gjør at det kan oppstå et dilemma hvor valget står mellom å oppnå resultater på den ene siden og etterlevelse av regelverk og kontrollmekanismer på den andre.

Covid-19 har så langt ført til mer enn 499 800 døde og 9,9 millioner smittede [pr. 28. juni, red.anm]. Alle land er rammet av denne krisa og arbeidet med å utvikle en vaksine har blitt en fellesinteresse med høy prioritet.

Vaksinearbeid

I april tok Verdens helseorganisasjon (WHO) initiativ til et globalt program for …