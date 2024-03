Krig er forakt for liv

FRED / Linn Stalsberg identificerer i sin nye bog at å acceptere krig som en menneskelig normaltilstand er et af de store faresignaler i dag. Vi er blevet vænnet til tanken om at krig er en nødvendighed, og at krig ovenikøbet kan være moralsk påkrævet. Samtidig ofte bruges religionen kynisk som virkemiddel for at fremme en krigerisk udvikling – det strækker sig lige fra pave Urban over Putin og Netanyahu til Hamas.

Siden februar 2022 har der igen været krig i Europa. Ruslands invasion på Ukraine har skabt en stemning, som vi ikke har oplevet i mange år. De fleste ønsker at se et frit og fredeligt Ukraine. Og hvor der for ikke så længe siden generelt blev set med skepsis på Ukraines ønske om et eventuelt medlemskab af EU, er man nu mere end villig til at slå en tyk streg over landets måske lemfældige omgange med de demokratiske principper og byde hjertelig velkommen til den europæiske klub.

Samtidig er der en nærmest uudslukkelig vilje til at støtte ukrainernes krigsindsats mod Rusland. Da krigen er gået ind i sit tredje år og mere eller mindre er kørt fast i en ødelæggende stillingskrig, der kunne give dystre påmindelser om første verdenskrig, er der stadig ikke mange, der spørger til, hvor længe man skal lade unge værnepligtige ukrainere ofre livet i denne vanvittige konflikt. Debatten går mere på, hvordan man bedst kan støtte Ukraine militært, og den ukrainske ansøgning fra september 2022 om NATO-medlemskab synes ikke længere at være grebet helt ud af den blå luft.

Med den italienske filosof Antonio Gramsci forklarer Stalsberg, hvordan de fleste af os opdrages indenfor systemet på en måde så vi bidrager til konsensus.

Et andet sted i Europas nærmeste naboskab brager . . .