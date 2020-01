Storebror hører musikken din

KORTFILM: Trapped in The City of a Thousand Mountains David Verbeek ( Nederland, Kina)

Trapped in The City of a Thousand Mountains tar oss med til hiphop-miljøet i den kinesiske storbyen Chongqing. Nærmest som en parallell til hvordan byen vokste seg stor da den for tre tiår siden ble slått sammen med tre omkringliggende byer, har også hiphop-kulturen her nylig ekspandert brått: først gjennom TV-programmet The Rap of China og deretter på nettet. Men hiphop er en frittalende og gjerne også opposisjonell uttrykksform som ikke nødvendigvis har enkle kår under det kinesiske regimet.

Storebror følger med

I fjor innførte myndighetene en lov mot «promotering av hiphop-kultur» i massemediene. I reguleringene vi får høre om tidlig i filmen, heter det blant annet at «folk som ryktes å ha dårlig moralsk karakter, ikke skal snakke offentlig». Hele 120 sanger har blitt svartelistet, ifølge en av rapperne i filmen. Lovene er imidlertid ikke spesielt tydelige på hva som er tillatt å ytre – en effektiv måte å skape en høy grad av selvsensur på hos utøverne. Og rundt om i byen finnes det rikelig med overvåkningskameraer, som gir en klar fornemmelse av at storebror følger med.

Filmen sentrerer seg om tre av Chongqings rappere, og disse tre utgjør filmens fortellerstemmer. I tillegg inneholder den observerende scener fra byens hiphop-miljø, kombinert med impresjonistiske bilder av Chongqing. Med sitt futuristiske preg og den nokså dystre musikken som akkompagnerer dem, gjør de sistnevnte sekvensene Trapped in The City of a Thousand Mountains til en slags dystopisk storbysymfoni. Men mest av alt er den et portrett av unge mennesker med et sterkt uttrykksbehov og en beundringsverdig tro på hiphopens potensial til å skape forandring.

Undertegnede så filmen på festivalen Message to Man i St. Petersburg i høst, der den ble belønnet med prisen for beste kortdokumentar i den internasjonale konkurransen.