MASSETURISME: Denne kortdokumentaren skildrer livet på et «all inclusive»-cruiseskip og er en humoristisk og treffende kommentar til vår tids massekonsum.

All Inclusive Corina Schwingruber Ilić (Sveits)

All Inclusive er på sett og vis en liten kortfilm: en ti minutter kort observerende studie av masseturisme om bord på et såkalt all-inclusive-cruiseskip, uten dialog. Regissør Corina Schwingruber Ilić og fotograf Nikola Ilić fanger tilværelsen på den gedigne båten i mer eller mindre statiske tablåer, med et lydbilde bestående av musikken som spilles i de ulike situasjonene, eller summingen fra de ferierende hordene.

Opplevelsene på det flytende hotellet er selve poenget, ikke reisens destinasjon.

Filmen viser turistene når de soler seg på dekk, forsyner seg av buffeer, er tilskuere på spektakulære show og danser kollektiv ringdans på diskoteket. Her er naturligvis også underholdningstilbud for barna, og kjønnsstereotypisk nok viser en sekvens alle de unge guttene utkledd som kaptein, mens vi deretter ser jentene i prinsessekostymer. I en av få scener som ikke inkluderer tettpakkede grupper av mennesker, bevitner vi et par som lar seg avbilde av båtens fotograf i en Titanic-aktig setting – formodentlig mer inspirert av den romantiske siden av James Camerons film enn av det historiske skipets ublide møte med isfjellet.

Flokkpreget ferieliv

All Inclusive er en humoristisk og smått absurd skildring av en form for masseturisme hvor opplevelsene på det flytende hotellet er selve poenget, ikke reisens destinasjon. Samtidig er filmen en treffende kommentar til vår tids massekonsum og masseunderholdning, med det flokkpregede ferielivet som et komprimert bilde av det øvrige samfunnet vårt. Alle skal få ta del i luksusen – selv om det meget vel kan styre mot isfjellet, på et mer metaforisk plan.