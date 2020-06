NORSK KORTFILM: Mange av filmene på årets digitale kortfilmfestival i Grimstad omhandlet aktuelle politiske temaer.

I år ble ikke Kortfilmfestivalen holdt i den mangeårige vertsbyen Grimstad, men ble i likhet med flere andre filmfestivaler arrangert på nett på grunn av koronapandemien. Festivalen gikk av den digitale stabelen 10.–14. juni og viste et generelt sterkt utvalg av norske kortfilmer – som forhåpentlig også ble sett av en del som ikke ville hatt anledning til å ta turen til sørlandsbyen.

Politiske vinnerfilmer

Kortfilmfestivalen byr dessuten på internasjonal kortfilm (inkludert dokumentarer) samt diverse sideprogrammer, faglige paneler og lignende, men først og fremst er den landets viktigste visningsarena for norsk kortfilm.

Flere av årets kortfilmer omhandlet politiske temaer, og ikke minst preget dette prisvinnerne. Det er ikke utenkelig at juryene var påvirket av de mange Black Lives Matter-protestene som utspilte seg parallelt med festivalen, men filmfestivaler skal vel heller ikke foregå fullstendig adskilt fra omverdenen. Og selv om noen høydepunkter som alltid ble forbigått, var de fleste vinnerne så absolutt verdige sine utmerkelser.

Gullstolen for beste norske kortfilm gikk til Liremu Barana (Soul of the Sea), regissert av Caj Cojoc og produsert av Elisa Fernanda Pirir (Mer Film), som på poetisk vis tar for seg både arven fra kolonitiden og vår tids migrasjonsproblematikk.

Prisen for beste internasjonale kortdokumentar gikk til den interessante og særegne My Own Landscapes, regissert av Antoine Chapon. Denne franskproduserte filmen handler om hvordan Virtual Reality benyttes som kampforberedelse for soldater – og paradoksalt nok kan hjelpe dem mot posttraumatisk stress som følge av krigsopplevelsene.