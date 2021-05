Noen varslere gjennom historien

1773 – Benjamin Franklin offentliggjorde brev som viste at guvernøren i Massachusetts villedet parlamentet til å fremme militær oppbygging i den nye verden. Guvernøren ble utvist.

1777 – Samuel Shaw og Richard Marven avslørte tortur av britiske krigsfanger. Det førte til at den amerikanske kongressen enstemmig vedtok den første loven som beskyttet varslere.

1872 – Julius Chambers, en av USAs første gravejournalister, infiltrerte

Bloomingdale mentalsykehus i New York og skrev artikler som beviste overgrep mot pasienter.

1906 – Upton Sinclair, forfatter, avslørte forholdene i Chicagos slakterier i romanen The Jungle.

1933 – Smedley Butler, pensjonert generalmajor, avslørte i en hemmelig kongresshøring og i sin bok War Is a Racket prosjektet «The Business Plot» – planene om å styrte Franklin D. Roosevelt.

1969 – Innside-journalisten Günter Wallraff har skapt begrepet «å walraffe», det vil si å arbeide i det skjulte i en bedrift eller institusjon for å kunne berette om farlige sider ved denne. Han utga sin første bok 13 uønskede reportasjer (1969) om hvordan det var å være alkoholiker, uteligger og arbeider ved en kjemisk fabrikk. Han har senere utgitt et stort antall bøker i denne kritiske varsler- og innsidetradisjonen.

1969 – Ron Ridenhour, helikoptersoldat i Vietnam, skrev et brev til Kongressen og Pentagon om tortur, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse og massemord på hundrevis av sivile.

1971 – Daniel Ellsberg, militæranalytiker, offentliggjorde regjeringsdokumenter (Pentagon Papers) som viste at flere administrasjoner hadde løyet til Kongressen om krigen i Vietnam. Dette bidro til en raskere slutt på krigen og til Nixons fall.

1972 – Peter Buxtun, epidemiolog, avslørte det amerikanske helsedepartementets uetiske studier om effekten av syfilis på 399 afroamerikanske menn som hverken ble fortalt at de hadde sykdommen, eller at de ble behandlet for den.

1972 – W. Mark Felt, direktør i FBI og kjent som «Deep Throat» av Washington Post-journalistene Bob Woodward og Carl Bernstein, som fikk informasjon om president Richard Nixons innbrudd i det demokratiske partiets hovedkontor. Avsløringene førte til Nixons avgang i den såkalte Watergate-skandalen.

1975 – Anders Hellebust avslørte irregulært samarbeid mellom USAs og Norges etterretning som bevisst ble holdt skjult for statsministeren. Hellebust avslørte tjenestemenn som var mer lojale overfor fremmede makter enn overfor Norges regjering. Arbeiderpartiet ville – støttet av de fleste andre aviser – saksøke avisen NY TID som publiserte funnene.

I boken Hvor fritt et land har Hans Fredrik Dahl og Henrik G. Bastiansen kommentert at det for øvrig presse «tydeligvis var mer alvorlig å avsløre ulovligheter enn å begå dem».

1977 – Frank Camps, designer ved Ford Motor Company, advarte Ford om at utformingen av Pinto-bilen var farlig, og dokumenterte at selskapet visste dette og bevisst sparte penger ved ikke å gjøre noe med problemet og dermed bidro til mange dødsfall.

1983 – Jørgen Johansen, norsk journalist og fredsforsker, samlet systematisk opplysninger i offentlige kilder og analyserte dem for å identifisere irregulære amerikanske militærbaser på norsk jord. Han ble anklaget for spionasje, men ble endelig frikjent i Høyesterett.

1995 – Jeffrey Wigand, visepresident for forskning og utvikling i tobakksselskapet Brown & Williamson, avslørte at selskapet løy om hvor vanedannende og farlig sigaretter er.

1999 – Frank Casey, finansanalytiker, rapporterte om Bernard Madoff og hans falske løfter om 12 prosents avkastning for investorer. I 2008 ble investortapene anslått til 18 milliarder dollar. Madoff ble dømt til 150 års fengsel.

2000 – Marsha Coleman-Adebayo, analytiker ved EPA (Environmental Protection Agency), anmeldte organisasjonen for rasisme og kjønnsdiskriminering. Saken førte til No FEAR-loven av 2002, som innskjerper myndighetenes ansvar overfor egne ansatte.

2001 – William Binney og Kirk Wiebe var henholdsvis teknisk direktør og senioranalytiker ved amerikanske NSA (National Security Agency). De ble sparket da de avslørte NSAs vanstyre og sløsing i det mislykkede datainnsamlingsprogrammet Trailblazer.

2001 – Kathryn Bolkovac, menneskerettighetsetterforsker i Bosnia, avslørte overgrep mot unge jenter som ble tvunget til prostitusjon og brukt som sexslaver av militært personell fra USA samt FN-relaterte og internasjonale organisasjoner.

2001 – Sherron Watkins, ansatt i Enron som visepresident for bedriftsutvikling, avdekket Enron-skandalen ved å avsløre regnskapsjuks i selskapet og advarte om at Enron «kan implodere i en bølge av regnskapsskandaler». Det førte også til at Enrons revisorselskap, en av verdens største, Arthur Andersen, gikk i oppløsning.

2002 – Jesselyn Radack arbeidet som etikkrådgiver for USAs justisdepartement. Hun advarte om at FBI-agenter ulovlig hadde forhørt fangen John Walker Lindh, «Den amerikanske Taliban», uten at hans advokat var til stede. Radack ble i realiteten oppsagt for å ha gjort jobben sin.

2002 – Kari Breirem, direktør i det prestisjetunge norske advokatfirmaet BA-HR, nektet å signere en uriktig pengetransaksjon på 1,5 millioner kroner i det som senere ble kjent som Tønne-saken. Breirem og datteren hennes ble sagt opp. Tidligere helseminister Tore Tønne begikk selvmord etter avsløringene. BA-HR ble bøtelagt med 50 000 for utbetalingen, men ingen ansvarlige i ledelsen ble stilt for retten. BA-HR er i dag et av Norges mest prestisjetunge advokatfirmaer og har 250 ansatte.

2002 – Cynthia Cooper ved internrevisjonen i WorldCom avslørte en svindel på 3,8 milliarder dollar i selskapet – den største regnskapssvindelen i USAs historie på daværende tidspunkt.

2002 – Coleen Rowley, spesialagent i FBI, avdekket etatens tragisk sene respons på rapporter om mistenkelig aktivitet før angrepene den 11. september 2001. Hun delte utmerkelsen Årets navn av Time Magazine for 2002 med Sherron Watkins og Cynthia Cooper.

2003 – Katharine Gun lekket en e-post der amerikanske NSA ba britisk etterretning om hjelp til å spionere på medlemmer i FNs sikkerhetsråd i tiden frem mot angrepet på Irak i 2003. Gun ble arrestert for «forbrytelser», men saken ble henlagt i 2004. Hun lever i dag på en gård i Tyrkia med mann og barn.

2004 – David J. Graham var epidemiolog ved Food and Drug Administrations (FDA) avdeling for legemiddelsikkerhet. Han brøt med sin arbeidsgiver og vitnet i senathøringer om legemidde-firmaet Mercks’ betennelsesdempende Vioxx-medisin, som tok livet av like mange amerikanere som Vietnamkrigen.

2004 – Den amerikanske sersjanten Joseph Darby offentliggjorde i samarbeid med journalisten Seymour Hersh bilder av mishandling av fanger i Abu Ghraib (se foto), noe som førte til at elleve soldater ble straffet.

Bare én offiser, Steven Jordan, ble straffet: for å ha snakket med pressen. I Norge lanserte tidligere venstreleder Gunnar Garbo en kampanje som krevde at også militærere ledere skulle straffes, ikke bare fotfolket.

2005 – Rick S. Piltz ved det amerikanske klimaendringsprogrammet gikk av da Det hvite hus forsøkte å presse programmet til å overdrive graden av vitenskapelig usikkerhet om de menneskeskapte årsakene til klimaendringene.

2005 – Thomas Drake ved NSA avslørte NSA-programmer som svekker folks sikkerhet og vern. Drake tok forgjeves i bruk alle lovlige interne kanaler. Han gikk til slutt til pressen i 2005, og ble den første etter Ellsberg som ble tiltalt etter USAs spionlov av 1917.

Saken mot Drake kollapset i juni 2011. Likevel ble han i fire år tvunget til å drive en kostbar juridisk kamp som ødela karrieren hans som sikkerhetsekspert. Drake selger i dag iPhones i Washington (D.C.). Han var med på å starte VIPS (Veteran Intelligence Professionals for Sanity).

2005 – Bradley Birkenfeld, formuesforvalter ved UBS, avslørte at den sveitsiske storbanken UBS hjalp amerikanske skattebetalere til å unndra skatt ved å bruke offshore bankkontoer. Det førte milliarder av skattepenger tilbake til landet og bidro til å stoppe UBS’ skattekriminalitet. Birkenfeld ble dømt til 40 måneder i fengsel, men fikk utbetalt over 100 millioner i bonus for å ha hjulpet til med å tilbakeføre over 25 milliarder dollar til den amerikanske statskassen.

2006 – Den amerikanske professor og klimaforsker James Hansen offentliggjorde at NASA-ansatte og Bush-administrasjonen la press på ham for å hindre ham i å snakke om farene ved global oppvarming.

2006 – Gary Aguirre var advokat ved det statlige amerikanske Security and Exchange Commission (SEC) og rapporterte om SECs mangelfulle etterforskning av ledende hedgefond. Aguirre ble sagt opp etter at hans forsøk på å stevne John Mack mislyktes. Mack ble senere administrerende direktør i Morgan Stanley.

2006 – Dr. Aubrey Blumsohn ved Sheffield University i England rapporterte om at data ble fortiet og manipulert i forbindelse med Procter & Gambles osteoporosemedisin Actonel.

2006 – Julian Assange, Sarah Harrison og Kristinn E. Hrafnsson, de ledende personene bak varslingskanalen WikiLeaks, var avgjørende for at Mannings og Snowdens varslingsinnsats ble offentlig kjent.

2007 – John Kiriakou ledet CIAs

antiterroroperasjoner i Pakistan, nektet å la seg lære opp i waterboarding. Han avslørte at bruk av tortur ikke kunne tilskrives tilfeldige agenters overgrep, men at CIAs torturprogram var en etablert praksis.

2008 – Hervé Falciani i den sveitsiske storbanken HSBC ga fransk politi 60 000 datafiler som avslørte titusenvis av skattesvikere fra nesten alle land i verden. Falciani er etterlyst i Sveits, men har fått amnesti i Frankrike.

En senatshøring i USA fastslo at HSBC har hjulpet terrorregimer, narkobaroner og kriminelle, og ila banken en bot på 1,9 milliarder dollar.

Ingen i HSBC-ledelsen er straffet.

Sveitsiske myndigheter frafalt anklagene mot banken. Falciani ble dømt in absentia i 2015 til fem års fengsel for industrispionasje.

2009 – John Kopchinski, tidligere salgsrepresentant for vaksine- og legemiddelgiganten Pfizer, varslet og utløste en massiv statlig granskning av selskapes ulovlige markedsføring.

2010 – Den amerikanske datahackeren Samy Kamkar avslørte ulovlig global mobilovervåkning av alle brukere, uavhengig av om GPS eller andre valgte innstillinger var slått på telefonen – enten det var Apple iPhone, Google Android eller Microsoft Windows.

2010 – Wilma Subra, amerikansk miljøforsker, avslørte alvorlig helserisiko for arbeiderne som utførte oppryddingen etter forurensningen i Mexicogolfen etter oljeselskapet BPs Deepwater Horizon-ulykke i april 2010.

2010 – Chelsea Manning, amerikansk etterretningsanalytiker, ble arrestert for å ha overført 91 731 hemmelige amerikanske militære rapporter om krigen i Afghanistan og 251 287 State Department-dokumenter til WikiLeaks. Hun ble dømt til 35 års fengsel i et høysikkerhetsfengsel. Etter 7 års soning ble hun benådet av president Obama. Hun ble fengslet igjen da hun nektet å vitne mot varsleren Julian Assange for andre gang og ilagt en bot på 256 000 dollar.

2012 – Britiskfødte John Parsons, generalinspektør for Global Fund (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), avdekket at opptil to tredjedeler av fondets tilskudd kan ha gått tapt ved korrupsjon. Parsons ble oppsagt av styret samme år.

2012 – Eric Ben-Artzi , risikoanalytiker i Deutsche Bank, avslørte brudd på verdipapirloven hos Deutsche Bank og anmeldte alvorlige feil ved rapporteringen om verdien av kredittderivater. Han ble tilkjent over 8 millioner dollar fra SEC som han nektet å motta, siden pengene ikke ble belastet dem som hadde begått forbrytelsen.

2013 – John Crane ved Pentagon var ombudsmann for varslere og ansvarlig for å sikre dem mot overgrep. Crane rapporterte om lovbrudd mot varslere – spesielt at Thomas Drakes hemmeligstemplede vitneutsagn ble ulovlig brukt mot ham. Crane ble sagt opp med umiddelbar virkning.

2019 – Australske Julian Assange, leder i WikiLeaks, ble arrestert av britisk politi etter å ha vært tvunget i eksil ved den ecuadorianske ambassaden i London på bakgrunn av begrunnet frykt for utlevering til USA.

Svenskene etterlyste Assange i nesten ti år uten å legge frem en eneste formell anklage mot ham.