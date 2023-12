Mediene og Corbyn

SVERTEKAMPANJE / Hva var det største hinderet for Jeremy Corbyn da han var nær ved å vinne valget – og dermed bli Storbritannias statsminister? En svertekampanje og stempling som ‘Russlands håndlanger’ eller ‘antisemitt’?

I 2017 var ikke BBC og The Guardian særlig positive til Jeremy Corbyn til tross for at de var blant de mer ‘liberale’ mediene i Storbritannia. De konservative avisene var, som forventet, verre. Jeg spør hvordan, med Corbyns ord, mediene fungerte i prosessen før valget:

«Vel, den fiendtligheten jeg ble møtt med i mediene fra det øyeblikket jeg ble valgt til leder for Labour, var helt utrolig. Og så var det omfanget av det, ettersom jeg ble personifisert som ‘ondskapen på to bein’. Familien min ble utsatt. Huset mitt ble beleiret av . . .