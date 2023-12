Vi trenger et propagandafilter

VÅBEN: Der er en mængde udviklinger i de tre oliestater Saudi-Arabien, UAE og Qatar, som Jean-Loup Samaan forsker på i sin seneste bog. Dette er de tre oliestater der tegner sig for 17 procent af samtlige våbenindkøb på verdensplan. Saudi-Arabien ønske om at blive en atommagt for at kunne stå op imod Iran.