Russofobi og antirussisk propaganda

PROPAGANDA / Glenn Diesen har foretatt en omfattende akademisk analyse av ‘russofobi’ som vi får et lite glimt inn i med dette innledningskapittelet fra hans bok Russiophobia: Propaganda in International Politics (2022). Vestens relasjon til dette verdens største land er preget av en blanding av frykt og læremesterens overlegenhet.

Antirussisk propaganda har de siste 500 årene vært basert på at stereotypien av det sivilisatorisk overlegne Vesten settes opp mot den underordnede russeren. Russland blir paradoksalt nok en nøkkelrepresentant for den østlige ‘Andre’ på grunn av sin nærhet – en asiatisk makt i Europa.

Opprinnelig ble den siviliserte europeeren satt i par med den asiatiske, russiske barbaren, en stereotypi som ble gradvis innrammet gjennom ideologi som den om det liberale demokratiske Vesten versus det autoritære Russland.

Russofobiens bemerkelsesverdige utholdenhet gjennom århundrene kan forklares ved det geopolitiske Russlands utfordringer samt landets sentrale rolle i å definere Vestens kollektive identitet ved å bli tildelt rollen som ‘den Andre’.

Ved at Russland gjøres mer annerledes og mindreverdig, blir Vesten mer homogen, enhetlig og overlegen som inn-gruppen som representerer selvet. Propaganda appellerer til egne dydige idealer som menneskelighet, frihet og fornuft og sammenligner med egenskapene til ‘den Andre’ som dårligere og truende.

Fortellinger er i stor grad vaksinert mot fakta og fornuft når all informasjon blir filtrert gjennom en manikeisk linse i et moralsk rettferdig Vesten kontra et moralsk underlegent Russland. Å fjerne de diskursive mønstrene for ‘den Andres’ underlegenhet ville undergrave identiteten og selvets overlegenhet.

Den underordnede ‘barbaren’

Gjennom århundrene har forholdet til Russland vært fremstilt som vest mot øst, europeisk mot asiatisk, sivilisasjon mot barbari, moderne mot tilbakestående, utviklet versus underutviklet, liberal mot despotisk, opplyst versus overtroisk, fri mot slave, progressiv versus stillestående, godt mot ondt, åpent samfunn versus lukket samfunn og den frie verden versus den autoritære verden. Konseptet om et felles Vesten hadde ingen fremtredende rolle i europeisk tenkning før på slutten av 1800-tallet, noe som i stor grad skyldtes Russlands inntreden på det europeiske politiske kartet.

Under den kalde krigen ble denne to-delingen uttrykt ideologisk ved at den bipolare maktdelingen ble en rivalisering mellom kapitalisme . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)