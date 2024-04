Die Versuchung von Syrakus

SICILIA / Poeten Joachim Sartorius har skrevet en fjærlett bok om magien i den sicilianske byen Siracusa.

Hva trenger du for å føle deg lykkelig? spør Joachim Sartorius idet han forlater frisørsalongen i Siracusa. En oppkvikkende duft? «Det lille, fortryllende svevet» gjennom byens gater. Men er det nok med et så flyktig øyeblikk, fortjener denne petitessen virkelig å bli kalt ‘lykke’? Han svarer: «Jeg mener at den ‘virkelige’ lykkefølelsen også inneholder en langsom higen, det å se nøye etter, det endelig å finne og endelig ha.»

Det er derfor ikke overraskende at Sartorius har skrevet en bok som lever av å lete, se og finne, av en stor nysgjerrighet på sin egen utvalgte by, Siracusa på Sicilia. En liten arv gjør det mulig for forfatteren også å seile på det «fantasiens hav» som omgir byen. «Fantasiløs som jeg er i økonomiske spørsmål, tenkte jeg at jeg måtte investere pengene i en eiendom, helst i det sørlige Europa, helst ved Middelhavet. Jeg kom til å . . .