Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran

IRAN : I Iran kan kvinner når som helst havne i den stadig mektigere og uberegnelige Revolusjonsgardens klør. Den øver avgjørende innflytelse på alle offentlige områder, fra kultur og miljø til økonomi, politikk og justis. Og: Ebrahim Raisi het mannen som sto ansvarlig for «dødens komité» – nå er han Irans kommende president.

Å tilhøre et land du frykter, forakter og elsker, øver et helt spesielt press på et menneske. Når du samtidig også tilhører et annet land, et som gir sikkerhet og frihet, blir kløften mellom dem avgrunnsdyp.

Som for Natalie Amiri. Hennes far er teppehandler fra Iran, . . .