Watergate med norsk avløp

Sist mandag vedtok Stortinget at Norges plass fortsatt skal være en fremskutt base i NATOs kommandosystem. SV fikk følge av to representanter fra et annet parti og stemte imot. Store deler av debatten var en sammenhengende kanonade mot Valgforbundet som aldri erkjenner at Norge skal være våpendrager for de store «vestlige demokratier».

Av jea. (1974)

Gjennom 25 år har opposisjonen mot den offisielle utenrikspolitikken stilt spørsmål både til innholdet i og samhørigheten med disse partnere. Vi har sagt nei til et fellesskap som automatisk gjør landet til krigsskueplass hvis USA blir blandet inn i storkonflikt. Og vi fraber oss fortsatt et slikt inferno. Samtidig har vi satt et stort spørsmålstegn ved begrepet «demokratier». I første rekke det største av dem.

I Orientering har vi til nå unnlatt å kommentere den groteske dragkampen mellom presidenten og en befolkning som stadig mer aggressivt presser på for å få vite hva som egentlig foregår . . .