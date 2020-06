VOLD I TEORI OG PRAKSIS: Verden er voldelig. Lar vi oss dupere av voldens retorikk?

President Donald Trump truet i juni 2020 amerikanske borgere med militærmakt og ønsket seg 10 000 tungt bevæpnede soldater i Washingtons gater. Han ba guvernørene om ikke å være «tamme idioter», men heller slå fysisk hardt ned på demonstrantene. Samtidig gikk det føderale politiet til angrep med tåregass og gummikuler mot en gruppe demonstranter nær Det hvite hus, blant dem også pressefolk. Trump gikk senere over den samme plassen med en bibel i hånden. Først litt vold, så litt fred på jord.

President Trump blir anklaget for å hylle vold. Han er aggressiv i sin omtale av pressen, og lenge før den nå verdenskjente svarte amerikaneren George Floyd ble drept av politiet, snakket Trump om at politiet måtte begynne å bli litt mer hardhendt i sin omgang med arrestanter. Denne måten å snakke på smitter tydeligvis.

Samtidig som Trump truet egen befolkning med militærmakt, uttalte republikaner og kongressmedlem Matt Gaetz fra Florida at myndighetene måtte oppsøke og drepe amerikanere, «like we do in the Middle East». Andre kongressmedlemmer har uttalt seg i lignende ordelag. Vold blir politisert, og politikk blir vold. Men hva sier egentlig teorier om vold og politikk?

Avhenger berettigelsen av vold av om den blir utført for å forsvare eller oppheve den eksisterende orden?

En akademisk diskurs

Elizabeth Frazer (førsteamanuensis i statsvitenskap ved University of Oxford) og Kimberly Hutchings (professor i statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Queen Mary University of London) har skrevet flere akademiske publikasjoner om politikk og vold. Nå er de ute med en helt fersk analyse om vold og politisk teori. Boken ble utgitt før opptøyene som rystet USA og verden, men er desto mer aktuell.

Først en advarsel: Dette er ikke en lett tilgjengelig bok. Til det er den for filosofisk og akademisk, ordrik og teoretisk. Men for enhver som er interessert i (idé)historie og samfunnsutvikling, er det mange gode refleksjoner å hente. Ikke minst blir vi kjent med tanker om vold og politikk fra kjente navn som …