Viva la vagina!

film: #FEMALE PLEASURE Barbara Miller Sveits Tyskland, Østerrike

#FEMALE PLEASURE avslører kvinneundertrykkelse i fem ulike kulturer, portrettert gjennom livet til fem ulike kvinner. Vi møter jødiske Deborah Feldman, som bryter fra det ultra-ortodokse hasidiske samfunnet i Brooklyn i New York; somaliske Leyla Hussein, som blir kjønnslemlestet i en alder av sju; Rokudenashiko (Megumi Iga-

rashi), som risikerer to års fengsel i Japan på grunn av sin vaginakunst; Doris Wagner, som blir seksuelt misbrukt i den katolske kirken i Tyskland; og Vithika Yadav, som kjemper mot seksuell trakassering av og overgrep mot kvinner i India.

Regissør Barbara Miller (f. 1970) avdekker med denne filmen demoniseringen av kvinnekroppen og bryter stillheten rundt den kvinnelige seksualiteten. Filmen bekrefter hvordan menn i årenes løp har misbrukt egen makt ved å utnytte, dominere og undertrykke kvinner gjennom hierarkiske samfunnsstrukturer.

Ja til penis, nei til vagina

I pornokulturen er kvinner som regel framstilt som et objekt til disposisjon for menns nytelse. Som Rokudenashiko sier: «Kvinner er portrettert for å tilfredsstille mennenes fantasier.» Ikke nok med kameravinkelen, også dramaturgien i en pornofilm er forbeholdt mannens orgasme.

«Det handler om å kontrollere kvinners seksualitet, og det er et globalt problem.» Leyla Hussein

Jeg vet ikke om jeg taler for de fleste kvinner når jeg sier at jeg ikke oppnår orgasme ved fort og hard penetrering, slik tilfellet er i pornofilmer der mannen dominerer. Tvert imot får jeg orgasme av langsomme bevegelser rundt klitoris, og ikke med en penis, men en hånd. Beklager å måtte skuffe dere, peniser!

Den japanske kunstneren Rokudenashiko risikerer to år i fengsel på grunn av sin to meter lange 3D-printede vaginakano, som hun i juli 2014 rodde gjennom Tokyo med. Som følge av dette stuntet ble Rokudenashiko arrestert og anklaget for «obskønitet». Ironisk nok feires den mannlige penisen årlig i Japan under penisfestivalen Kanamara Matsuri, der svære falloser hylles med illustrasjoner, godteri, grønnsaker og dekorasjoner. Hvorfor skal penisen bli hyllet og ikke vaginaen?

Et globalt problem

I offentligheten og privatlivet blir kvinners seksualitet og ønsker ignorert, og klitoris – kvinnens nøkkel til orgasme – er ikke-eksisterende. Stadig vekk leser jeg artikler på nettet om kvinners mystiske orgasme, hemmelige oppskrifter for hvordan kvinner kan oppnå orgasme og så videre. I realiteten er det ingen mystikk rundt verken den kvinnelige orgasmen eller vaginaen.

Når den somaliske psykoterapeuten og aktivisten Leyla Hussein forteller hvordan hun som sjuåring fikk klitoris skåret av i religionens navn (selv om denne praksisen aldri er nevnt i Koranen), omtaler hun kjønnslemlestelse, både fysisk og psykisk, som et globalt problem: «Det handler om å kontrollere kvinners seksualitet, og det er et globalt problem.» I dag blir kvinner i Afrika og Europa kjønnslemlestet, og over hele verden blir kvinner opplært av samfunnet til å tro at vagina er tabu, skamfullt og kun til mannens nytelse. Som nybakt mor i det 21. århundre, i Østerrike, blir jeg overkjørt i likestillingens og lovens navn ved at jeg blir tvunget til å dele omsorgen for barnet mitt med faren.

Likestilling i barnefordelingssaker har gått over styr. Rent biologisk er det forskjell på en mann og en kvinne; dette skaper også en forskjell på morskap og farskap. Like rettigheter for far og mor er nedverdigende for kvinnen, først og fremst fordi det ignorerer at hun har gått gravid og født barnet, og derfor har en større tilknytning til barnet ved fødsel. Min opplevelse er at vaginaen, ja til og med graviditet og fødsel, som egentlig er kvinnens biologiske gave, tilhører mannen i våre dager. Siden lovene styres av patriarkatet, skal selvfølgelig far få like rettigheter som mor, og der har likestillingen kommet en lang vei.

Patriarkatet: en universal religion

Men hva med den globale likestillingskampen om seksualitet? Den lar vente på seg. Så lenge patriarkatet lever, kommer kvinnen alltid i annen rekke. Leyla Hussein sier om land som fortsatt praktiserer kjønnslemlestelse: «De praktiserer patriarkatet, som er en universal religion.»

Over hele verden blir kvinner forav samfunnet at vagina er tabu, skamfullt og kun til mannens

nytelse.

#FEMALE PLEASURE beveger seg fra det personlige plan til det universelle plan – både innholdsmessig og visuelt – med kameraet først rettet mot den enkelte kvinne, for så deretter å vise bilder av landskap og hav. Til slutt snakker filmen direkte til den enkelte tilskuer med teksten: «This film is dedicated to empower women worldwide.» Budskapet er krystallklart: Vi er alle under patriarkatets kontroll, og dette er et globalt problem.

Hertuginne Kate Middleton stiller opp foran pressen, sminket og i høye hæler, rett etter fødselen til alle de tre barna sine. Det er virkeligheten slik menn vil ha det, og vi aksepterer det helt blindt.

En selvbestemt kvinnelig seksualitet, frigjøring av kvinnekroppen og åpenhet rundt kvinners seksuelle nytelser vil være et utrolig framskritt for både kvinner og menn. Jeg føler meg provosert, oppløftet og sint etter å ha sett denne filmen, men mest av alt føler jeg meg styrket til å ta min egen kvinnekamp i hverdagen videre – Viva la vagina!

