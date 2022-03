Vitaliteten i alle ting

Levende materialitet: Tingenes politiske økologi

MATERIALISME : Det handler om natur, etikk og påvirkning – stamcelleforskning, strømbrudd, fedmeepidemier og matpolitikk. (THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

Materien rundt oss, og i oss, er levende. Og mennesket er ikke verdens navle. Vi trenger en økologisk teori som handler om den levende materie i verden. Det er krevende å få til, både teoretisk og praktisk, men den amerikanske filosofen Jane Bennett forsøker. Hennes bestrebelser ble publisert allerede i 2010, men er nå for første gang gjort tilgjengelig for et skandinavisk publikum, via dansk.

Jane Bennett (født 1957) er professor i politisk teori ved Johns Hopkins University. Hun har særlig arbeidet med emner innen økofilosofi, natur og etikk, kunst og politikk samt . . .