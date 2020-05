FOTO: Koronakrisen har skapt nye digitale visningsrom for fotografi. NY TID har besøkt flere av dem.

«Vi kommer ikke tilbake til den samme kunstscenen som vi forlot i mars.» Dette ble sagt under en samtale mellom det New York-baserte Guggenheim-museets kurator Nancy Spector og Asar Raza.

Spector, som har kuratert en rekke toneangivende utstillinger ved museet, snakket om gallerier og kunstinitiativer som ikke kommer til å overleve krisen. Det er en barsk sannhet Spector presenterer, men vi kan kanskje ikke fortsette som vi har gjort. Etter at bilder av det klare vannet i Venezias kanaler gikk viralt, bør vi jo vurdere om biennalene skal tilbake dit, og om vi skal fortsette med alle de ulike kunstmessene verden over.

Green arbeider med queer-identitet, tar svart-hvite portretter– og sammenlignes i dag med Diane Arbus.

Razas samtale med Spector var også oppløftende; hun fortalte om utstillinger med Matthew Barney og Tino Seghal, og litt om sin kommende utstilling neste år, som reflekterer rundt denne krisen vi er inne i. Det var en fornøyelse å komme så tett på kuratoren, rett fra hennes egen stue og inn i min.

Home Cooking

Raza har grunnlagt den nyopprettede nettplattformen Home Cooking i samarbeid med Marianna Simnett, og han inviterte også til samtaler med kuratorene Hans Ulrich Obrist og Myriam Ben Salah. Sistnevnte er klar til å overta som direktør for The Renaissance Society i Chicago etter norske Solveig Øvstebø, som kommer til Oslo for å lede Astrup Fearnley Museet.

Plattformen Home Cooking er ett av flere initiativer som har dukket opp under koronakrisen. Flere museer har invitert til virtuelle omvisninger i sine samlinger og utstillinger, og ulike forlag inviterer ukentlig til samtaler rundt fotobøker.