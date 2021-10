Vilje-til-ikke-at-ville-vide

Katastrofer, Pandemi!2, Corona, Climate, Chronic Emergency

ØKOLOGI : Vil vi bukke under for fristelsen til at ville uvidenheden? Øko-revolutionen må enten være global, eller den er intet.

Covid-19-pandemien bragte risici frem i lyset, som kun få havde forudset det – hundrede år efter den spanske syge. Mange spørgsmål toner frem om vores nye liv med pandemien. Men også sommerens hede, skovbrande og oversvømmelser rejser nye spørgsmål om vores sårbarhed.

I Danmark har Beredskabsstyrelsen defineret en katastrofe som noget man «ikke kan håndtere med det beredskab man har til rådighed». Men som Kristian Cedervall Lauta også påpeger i sin bog «Katastrofer», så frembringer katastrofer også en erfaring, som giver mulighed for læring og ny indsigt – om «håndtering af klimakriser, biodiversitet, nye teknologier, krig og sammenbrud».

Lautas hensigt med bogen er at indlede en samtale om, hvad det er «vi bør ændre for at kunne blive ved med at leve». Og så spørger han: «Hvad lærte COVID-19 os om Danmark og danskerne? Var vi onde eller gode, solidariske eller gridske, hvem var sårbare, hvad holdt samfundet oppe, og hvad kunne vores institutioner klare? Hvem fik ret og til hvad?»

Som juraprofessor med speciale i katastroferet bringer Lauta mange beskrivelser af omstændigheder ved katastrofer og ulykker frem. I et afsluttende kapitel redegør Lauta for, hvad katastrofer fortæller . . .