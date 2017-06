Vil vise et annet Syria

Journalist i Ny Tid (migrasjon, konflikt).

Den siste våpenhvilen i Syria kollapset i slutten av september i år. Bildene fra landet, som er inne i sitt femte krigsår, er i stor grad preget av sønderbombede sykehus (70 sykehus har blitt bombet siden krigen startet).

Det er viktig at folk ser Syria og syrere som mer enn overskrifter, tragiske bilder og en ødelagt nasjon, mener organisasjonen Space, som er grunnlagt av syrere i Norge. Nylig arrangerte de en tredagers konferanse på Litteraturhuset i Oslo. «Jeg har blogget om kvinne- og menneskerettigheter siden 2008,» forteller blogger og menneskerettighetsaktivist Marcell Shehwaro når Ny Tid møter henne i Oslo i forbindelse med konferansen. «Da jeg ble en del av revolusjonen i 2011, oppdaget jeg raskt at det var to kamper å kjempe: frihetskampen for det syriske folk, og kampen for som kvinne å få slåss side om side med de mennene som var en del av revolusjonen. Som kvinne må du bestandig kjempe for din plass,» sier Shehwaro. 32-åringen var en sentral aktør i det syriske opprøret mot Bashar al-Assad som startet våren 2011, men måtte flykte fra Aleppo til den tyrkiske byen Gaziantep i 2014.

«Fra 2012 til 2013 var jeg gjennom 20 politiavhør. I Syria er bruk av voldtekt som våpen noe som foregår i stadig økende grad. Selv har jeg alltid ansett meg selv for å være en sterk kvinne. Jeg er utdannet, kommer fra et trygt miljø og er økonomisk sikret. Under disse politiavhørene satt jeg likevel og tenkte på hva jeg ville gjort dersom jeg ble voldtatt. Ville jeg fortalt det til noen? Nesten hver gang jeg tenkte på det, var svaret nei. Hva da med alle dem som er i en langt mer sårbar situasjon enn meg?» sier Shehwaro.

I dag leder hun organisasjonen Kesh Malek, som blant annet driver ni skoler i de frigitte delene av Aleppo. «Vi etablerte den første skolen i 2012. Vi jobber også med å øke bevisstheten rundt menneskerettigheter, kvinnerettigheter og antitrakassering på en konkret måte som er relevant for livet til folk på bakken,» sier Shehwaro, som er bekymret for fremtiden til unge syrere:

«Vi møter mange sinte barn som ikke har noe å gjøre. Det tristeste er kanskje at de oppfører seg som små voksne. Når et barn ikke gråter i en situasjon som denne, er det ikke noe sunnhetstegn.» Hun frykter at den mangelfulle oppfølgingen av barn og unge vil være med på å øke rekrutteringen til ekstremisme i årene som kommer.

Hatretorikk. Den såkalte flyktning-krisen har gitt vind i seiglene til konservative høyrekrefter i Europa. Resultatene av den ungarske folkeavstemningen om flyktninger, som senere ble kjent ugyldig på grunn av lavt oppmøte (45 prosent av landets stemmeberettigede), viste at 95 prosent av de stemmende er imot at landet skal ta imot flere innvandrere.

«Vi møter mange sinte barn som ikke har noe å gjøre. Det tristeste er kanskje at de oppfører seg som små voksne.»

«Folk flykter ikke til Europa eller Norge fordi de har så lyst på et nytt liv. De fleste ville foretrukket å bli i nabolandene, der kulturen og språket er kjent. Problemet er at de ikke føler seg trygge der heller, og at mange derfor tvinges til å legge ut på flukt igjen. Mitt inntrykk er at det er en ganske stor forskjell på hva europeiske politikere mener, og hva folket på bakken ønsker.

Den fiendtlige retorikken som brukes om flyktninger og muslimer, bidrar ikke til noe annet enn å øke rekrutteringen til radikale bevegelser,» sier Shehwaro. «Mennesker som ikke har opplevd så mye annet enn ondskap og konsekvensene av den; som kanskje har vært vitne til at byen deres ble bombet av utenlandske fly, kan bli overbevist om at Vesten er fienden. Hatretorikk og flyangrep løser ingenting,» sier Shehwaro.

«Mange kan bidra.» Organisasjonen Space ble opprettet i mai 2015, med formål om å skape felles møteplasser mellom syrere og nordmenn og gi et alternativt og mer nyansert bilde av Syria. Zeina Bali, en av grunnleggerne av organisasjonen Space, er fornøyd med oppmøtet under konferansen. «Vi ønsker å skape et annet bilde av syrere enn det som ofte tegnes opp i media. Syria har etter hvert en ganske stor diaspora. Vi er redde for at det bildet som fremstilles av landet fører til at folk føler seg fremmedgjort med tanke på situasjonen der, og derfor føler at det er vanskelig å hjelpe,» sier hun. «Men det er mange ting vanlige folk kan gjøre for å bidra. Det er dessuten mange ting vanlige nordmenn kan gjøre for å bli kjent med folk fra Syria. Det håper vi Space kan være med på å bidra til,» sier Bali.

---