Videreføring snarere enn reprise

Det var historisk sus over den norske deltakelsen på årets filmfestival i Cannes. Hele to norske filmer deltok i det offisielle programmet: Joachim Triers spillefilm Verdens verste menneske var valgt ut til hovedkonkurransen og De uskyldige av Eskil Vogt til det prestisjefylte sideprogrammet Un Certain Regard.

Vogt er for øvrig manusforfatter av Verdens verste menneske sammen med Trier, slik han har vært på alle regissørens spillefilmer. Trier (og medforfatter Vogt) deltok også i hovedkonkurransen i Cannes i 2015 med Louder than Bombs, som da var første norskproduserte spillefilm i hovedkonkurransen siden Anja Breiens Arven i 1979. (I mellomtiden har imidlertid fire norske kortfilmer vært valgt ut til hovedkonkurransen, inkludert Bobbie Peers’ Sniffer, som i 2006 vant Norges første Gullpalme innen dette formatet.)

Under prisutdelingen ble Renate Reinsve belønnet med prisen for beste kvinnelige skuespiller for hovedrollen i Verdens verste menneske, og var med det første norske skuespiller som vant pris på den viktige festivalen.

Hovedstadstrilogi

Det er heller ingen overdrivelse å si at Verdens verste menneske var blant de aller beste filmene i årets hovedkonkurranse. Filmen avslutter det som har blitt Triers Oslo-trilogi, som i tillegg består av debutfilmen Reprise (2006) og den påfølgende Oslo, 31. august (2011).

